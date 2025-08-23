Clermont-Ferrand : un jeune homme mis en examen après la découverte d’un corps calciné

Un jeune homme a été mis en examen pour «meurtre en bande organisée» et «association de malfaiteurs criminelle» après la découverte du corps calciné d'un homme le 13 août à Clermont-Ferrand, a indiqué samedi le parquet de la ville.

La préfecture fait état de quatre homicides et un blessé grave dans ce cadre depuis le début de l'année (photo d’illustration). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

La capitale auvergnate, jusque-là épargnée, a été depuis cet hiver le théâtre de plusieurs règlements de compte liés au narcotrafic. La préfecture fait état de quatre homicides et un blessé grave dans ce cadre depuis le début de l'année.

L'homme «âgé de 20 à 25 ans», ayant des antécédents judiciaires liés au trafic de stupéfiants, avait été arrêté mercredi par les policiers de la DCOS (Division de la criminalité organisée et spécialisée), hébergé chez des proches à Clermont-Ferrand, a précisé le parquet, confirmant une information du quotidien régional La Montagne. Après avoir été mis en examen, il a été placé en détention provisoire.

Le 13 août, le corps d'un homme de 28 ans, au lourd passé judiciaire en lien avec le trafic de stupéfiants et originaire de la région d'Avignon, avait été retrouvé dans une voiture brûlée à Croix-de-Neyrat, un quartier prioritaire du nord de la ville.

La même nuit, dans le même quartier, un homme de 22 ans, également originaire du Vaucluse, et depuis mis en examen pour «tentative de meurtre en bande organisée», avait été blessé par balles à la jambe. L'homme soupçonné du meurtre a également été mis en examen pour ces faits.