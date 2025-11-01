  1. Clients Privés
affaire de stupéfiants Un mort et un blessé par balle à Clermont-Ferrand

ATS

1.11.2025 - 11:04

Un homme a été tué par balle vendredi soir à Clermont-Ferrand et un autre a été blessé, a indiqué samedi la police, qui évoque la piste d'un règlement de compte.

Depuis le début de l'année, au moins cinq personnes ont été tuées et une grièvement blessée en lien avec le trafic de stupéfiants (photo prétexte, archives).
Depuis le début de l'année, au moins cinq personnes ont été tuées et une grièvement blessée en lien avec le trafic de stupéfiants (photo prétexte, archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.11.2025, 11:04

Vendredi soir vers 20h30, un homme de 20 ans a été transporté à l'hôpital en urgence absolue après avoir reçu trois impacts de balle, dont un au thorax, dans le quartier Croix-Neyrat de Clermont-Ferrand, selon la police.

Il est décédé de ses blessures au CHU de Clermont-Ferrand, selon la même source.

Un autre homme, âgé de 53 ans, a également été blessé par balle à quelques centaines de mètres du premier, a indiqué la police, qui évoque la piste d'un règlement de compte dans ce quartier où a lieu du trafic de stupéfiants.

Le chef-lieu du Puy-de-Dôme, relativement épargné par le phénomène jusqu'à l'an passé, fait face à une flambée de violences liées au narcotrafic.

Depuis le début de l'année, au moins cinq personnes ont été tuées et une grièvement blessée en lien avec le trafic de stupéfiants.

En déplacement dans la ville début septembre, l'ex-ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau avait évoqué une «guerre territoriale» entre narcotrafiquants, affirmant que «des sommets de barbarie» avaient été atteints.

