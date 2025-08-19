  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Réchauffement climatique C'est un record: les vendanges commencent en Alsace!

ATS

19.8.2025 - 08:24

Conséquence du réchauffement climatique, la récolte du crémant démarrera mardi en Alsace, où jamais les vendanges n'ont commencé aussi tôt dans l'année, a-t-on appris lundi auprès de l'Association des viticulteurs d'Alsace (AVA).

La récolte du crémant démarrera mardi en Alsace, où jamais les vendanges n'ont commencé aussi tôt dans l'année (image symbolique).
La récolte du crémant démarrera mardi en Alsace, où jamais les vendanges n'ont commencé aussi tôt dans l'année (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

19.08.2025, 08:24

19.08.2025, 08:49

Le vin pétillant donne traditionnellement le coup d'envoi des vendanges, la récolte des autres vins AOC devant démarrer cette année le 25 août, a indiqué Gilles Ehrhart, président de l'AVA. «On n'a jamais démarré aussi tôt», a-t-il observé, le début des vendanges ayant lieu cette année avec dix jours d'avance sur 2024.

Le précédent record remontait à 2018, avec un début des vendanges le 22 août. «Il y a quasiment 20 à 25 jours de différence par rapport à il y a 30 ans», se souvient Gilles Ehrhart, 48 ans. «On a quasiment gagné un jour par an depuis 30 ans. C'est lié au changement climatique».

Les vignes ont profité cette année d'une météo favorable «et se sont mises à pousser très tôt», tout en évitant les gelées de printemps, explique-t-il. Elles ont ensuite bénéficié de fortes chaleurs en juin, avant d'importantes précipitations fin juillet, suivies d'une nouvelle vague de chaleur ces derniers jours.

Avant la date officielle

Résultat, les raisins se sont gorgés d'eau, avant de produire du sucre, et de gagner 2 degrés d'alcool par semaine, au lieu de 1,2 degré en temps normal.

La date officielle de démarrage des vendanges est prise en concertation avec l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao), qui gère les appellations d'origine contrôlée. Quelques viticulteurs alsaciens ont déjà commencé à récolter du raisin avant la date officielle de mardi, mais ils doivent dans ce cas demander une autorisation spéciale à l'Inao.

Les plus lus

«Ils veulent du jambon et du melon» - Les restaurateurs alpins désespèrent
La Suisse offrira «l'immunité» à Poutine s'il «vient pour une conférence de paix»
Atteinte d'un cancer du sein, Claudia Tagbo s'est fait insulter
Banques: vers la fin des billets au guichet?
Elle renverse un motard et doit répondre d'homicide par négligence
Macron: «Poutine est un prédateur, un ogre à nos portes»