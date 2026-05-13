Un cobra sème la panique dans une commune près de Toulouse !

Collège, parcs et crèche de la commune de Castelginest (France), près de Toulouse, sont fermés mercredi par mesure de précaution, a-t-on appris auprès de la mairie. Un cobra en liberté a été aperçu.

Le long de l'Hers, la rivière qui traverse Castelginest, pompiers et employés municipaux participent au dispositif de recherches, avec l'aide d'un drone, dans la zone où le reptile a été photographié, non loin du collège. (image d'illustration) IMAGO/Cavan Images

Keystone-SDA ATS

«On ne sait pas d'où il vient. Le cobra a été aperçu par des habitants, qui l'ont pris en photo et il a été identifié à partir de la photo» par les experts du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), a précisé à l'AFP la mairie de Castelginest, bourg de 11'000 habitants.

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux mardi soir, la mairie a alerté de «la présence avérée d'un cobra venimeux sur la commune», et annoncé la fermeture par précaution de parcs, cimetières, terrains de sport, assurant que des «équipes spécialisées des pompiers sont en cours d'intervention».

Le long de l'Hers, la rivière qui traverse Castelginest, pompiers et employés municipaux participent au dispositif de recherches, avec l'aide d'un drone, dans la zone où le reptile a été photographié, non loin du collège.

«Il reste introuvable. Les gens ne sont pas plus inquiet que ça. De toute façon, on n'a pas le choix. On le cherche, mais on n'est pas certain de le capturer», a déclaré à l'AFP le maire de Castelginest Grégoire Carneiro.

Pour l'attirer, «des tôles ont été installées de façon à constituer un abri, et comme ils n'aiment pas le froid, il se peut qu'il s'installe sous la tôle chauffée par le soleil».

Selon les informations dont il dispose, le reptile mesurerait un peu plus d'un mètre.