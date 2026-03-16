Plus de 5 kilos de cocaïne ont été saisis début mars au poste-frontière d'Au (SG). A bord de l'automobile immatriculée en Allemagne, les douaniers ont aussi trouvé une plaque française. A Chiasso-Brodega (I), les douaniers italiens ont trouvé 15 kilos de la même substance en provenance de la Suisse.

Au poste de Chiasso-Brodega (I), à la frontière italo-suisse, plus de 15 kilos de cocaïne ont été découverts. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au poste de frontière saint-gallois, le conducteur, un Roumain de 24 ans, tentait d'introduire la drogue clandestinement en Suisse, indique lundi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Le suspect ainsi que sa cargaison ont été remis à la police cantonale pour la suite de l'enquête.

Le 7 mars dernier au soir, lors du contrôle d'un véhicule, les douaniers sont tombés sur une plaque d'immatriculation française cachée dans la cavité de la roue de secours. Des spécialistes de l'OFDF ont alors inspecté la voiture en détail et trouvé, dans une cachette sous le siège passager, cinq paquets de cocaïne d'un poids total de 5,3 kilogrammes.

Saisie à la frontière italo-suisse

Au poste de Chiasso-Brodega (I), à la frontière italo-suisse, plus de 15 kilos de cocaïne ont été découverts, également dissimulés dans un double fond aménagé sous les sièges arrière d'une voiture, rapporte lundi l'agence de presse italienne Adnkronos. En vue des Jeux de Milan-Cortina, les contrôles douaniers avaient été renforcés.

L'automobile, immatriculée en Suisse, n'était pas au nom du conducteur. Ce dernier, un Dominicain résidant en Espagne, s'est immédiatement montré nerveux, expliquant qu'il devait se rendre à Gênes, mais sans préciser les raisons de son voyage. Les militaires ont alors mené des fouilles plus poussées.