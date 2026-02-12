  1. Clients Privés
Justice Cocaïne «livrée» chez Nespresso : trafiquants punis à Bâle-Campagne

ATS

12.2.2026 - 10:49

L'affaire des 500 kg de cocaïne parvenus chez Nespresso à Romont (FR) en 2022 aboutit à la condamnation de trois trafiquants. Ils avaient tenté en vain de réceptionner la drogue à Frenkendorf (BL). La Cour pénale de Bâle-Campagne les sanctionne de 15 ans de prison.

En 2022, le conteneur à café incriminé est parvenu jusqu'à Romont (FR), chez Nespresso. Des trafiquants de drogue y avaient placé 500 kg de cocaïne. Les trois hommes condamnés jeudi avaient tenté en vain de retirer la drogue au terminal de transfert modal à Frenkendorf/BL (photo symbolique).
En 2022, le conteneur à café incriminé est parvenu jusqu'à Romont (FR), chez Nespresso. Des trafiquants de drogue y avaient placé 500 kg de cocaïne. Les trois hommes condamnés jeudi avaient tenté en vain de retirer la drogue au terminal de transfert modal à Frenkendorf/BL (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

12.02.2026, 10:49

12.02.2026, 13:36

Dans son jugement délivré jeudi, le tribunal a suivi en grande partie le réquisitoire prononcé le 21 janvier lors du procès. Le procureur avait exigé des peines partiellement plus lourdes de 15 ans, de 17 ans et deux mois et de 19 ans et quatre mois de prison contre les trois accusés albanais.

Les juges les ont reconnus coupables de violation de la loi sur les stupéfiants, par métier. Ils ont aussi prononcé leur expulsion du territoire suisse.

Selon l'acte d'accusation, les hommes âgés de 31, 32 et 34 ans ont essayé de récupérer la cocaïne entreposée au terminal de transfert modal de Frenkendorf (BL) dans un conteneur rempli de café. Ce dernier était arrivé en Suisse depuis le Brésil via Anvers (B). Il a finalement été livré à l'usine Nespresso, à Romont, où la cocaïne a été découverte.

