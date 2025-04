Le gouvernement italien a créé un nouveau code identifiant destiné aux travailleuses du sexe. Il a ce faisant provoqué une controverse liée à l'inclusion d'activités criminelles telles que le proxénétisme.

Le gouvernement italien a créé un nouveau code identifiant destiné aux travailleuses du sexe (image d’illustration). IMAGO/Pond5 Images

Keystone-SDA ATS

Le système, baptisé ATECO, classe différentes activités économiques en leur attribuant leur propre code, qui peut être utilisé dans le cadre de démarches administratives comme la déclaration des impôts ou l'enregistrement d'une entreprise.

Géré par l'Institut national de la statistique (Istat), ATECO a introduit ce mois-ci un nouveau code couvrant diverses «activités de services à la personne».

Ce code inclut «les activités d'accompagnateurs et d'accompagnatrices» ainsi que la «fourniture ou organisation de services sexuels, l'organisation d'événements liés à la prostitution ou la gestion de lieux de prostitution». Il inclut également les agences matrimoniales.

Explications demandées

Deux parlementaires ont déjà demandé des explications, tandis que d'autres ont accusé ce système de rendre les femmes plus vulnérables face aux réseaux gérés par des organisations criminelles et au trafic sexuel.

«Qui a décidé cela? Nous parlons d'activités qui créent une zone grise, ouvrant la voie à l'exploitation et à la traite» a demandé la sénatrice Alessandra Maiorini du Mouvement 5 étoiles de l'opposition.

Le vice-premier ministre Matteo Salvini, chef du parti d'extrême droite de la Ligue, a cependant qualifié vendredi cette décision de «pas en avant vers le bon sens et la légalité».

Prostitution contrôlée par la mafia

En Italie, la prostitution est largement contrôlée par la mafia et d'autres groupes criminels organisés. La prostitution elle-même n'est pas un crime en Italie, mais le proxénétisme et la gestion de réseaux de prostitution le sont, ce qui signifie que le nouveau code inclut à la fois des activités légales et illégales.

Selon l'Istat, ce nouveau code a été créé pour se conformer aux normes de l'Union européenne. Les catégories concernées couvrent un large spectre, car certains pays de l'UE réglementent le travail du sexe, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas.

Le système de classification de l'UE peut inclure des activités légales et non légales «pour garantir l'exhaustivité de la classification et la pleine comparabilité des données entre les pays de l'UE, quels que soient leurs régimes réglementaires», a expliqué l'institut dans un communiqué.

Pour ce qui concerne l'Italie, la classification ne s'appliquerait qu'aux «opérateurs économiques résidents exerçant des activités légales», a-t-il souligné.