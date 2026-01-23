  1. Clients Privés
Saga judiciaire Coentreprise de TikTok aux Etats-Unis pour éviter son interdiction

ATS

23.1.2026 - 02:55

Le réseau social TikTok a annoncé jeudi dans un communiqué avoir créé une coentreprise aux Etats-Unis pour y éviter son interdiction. Cette annonce met fin à une longue saga judiciaire.

La coentreprise pour TikTok sera détenue par une majorité d'investisseurs américains, tandis que le propriétaire chinois ByteDance en détiendra près de 20% (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.01.2026, 02:55

23.01.2026, 06:56

Cette nouvelle structure répond à une loi adoptée sous le mandat de l'ancien président démocrate Joe Biden, obligeant ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, à céder le contrôle de ses activités aux Etats-Unis sous peine d'y être interdit.

La loi visait à empêcher que les autorités chinoises puissent mettre la main sur des données personnelles d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis ou ne soient en mesure d'influencer l'opinion américaine via le puissant algorithme du réseau social de courtes vidéos.

Décret de Trump

Le réseau social assure dans son communiqué que sa nouvelle coentreprise «fonctionnera selon des garanties définies pour assurer la sécurité nationale grâce à la confidentialité des données, à la sécurité des algorithmes, à la modération des contenus et à des assurances logicielles pour les utilisateurs américains».

Elle sera détenue par une majorité d'investisseurs américains, tandis que ByteDance en détiendra près de 20%. Les contours de cette coentreprise avaient été définis en septembre dans un décret du président américain Donald Trump.

Le milliardaire républicain avait alors assuré que la version américaine de la plateforme serait gérée par plusieurs de ses riches soutiens, à l'instar de Larry Ellison, à la tête du géant technologique Oracle.

