Coincés depuis jeudi, les touristes pourront quitter la station dès 14h30 !

Les touristes coincés à Zermatt (VS) depuis jeudi en raison de fortes chutes de neige pourront quitter la station cet après-midi. Les premiers trains doivent partir à 14h30, indique la présidente de la localité Romy Biner-Hauser samedi à Keystone-ATS.

Zermatt était coupé du monde depuis jeudi (photo d'illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Des temps d'attente et des retards sont à prévoir, est-il indiqué sur le site officiel de la ville. Plusieurs personnes attendent déjà leur train aux alentours de la gare, précise Mme Biner-Hauser, sans donner de chiffre. «Tout le monde est en sécurité, a à boire et à manger», indique-t-elle encore.

Les personnes souhaitant se rendre à Zermatt devront obligatoirement prendre le train entre Täsch et Zermatt, la route étant accessible uniquement sous autorisation sur ce tronçon, indique l'Organe cantonal de conduite. La route entre Viège et Täsch est elle ouverte.

L'accès à Saas Fee est également à nouveau possible depuis samedi. Plus aucune perturbation entre la localité et Viège ne s'affiche sur la carte de l'Office fédéral des routes (OFROU) Truckinfo.

Les deux stations étaient coupées du monde depuis jeudi, lorsqu'une large partie du canton s'est retrouvée sous une épaisse couche de neige. Le Haut-Valais a particulièrement été touché.

