Deux importantes autoroutes du sud de la France étaient fermées vendredi matin sur près de 400 km sur un axe allant du sud de Lyon vers l'Espagne. C'est du «jamais vu», selon la société exploitant ces axes, Vinci Autoroutes.

Les Agriculteurs en pause sur l autoroute A62 Sortie Agen le 25-01-2024. (image d'illustration) ThierryBreton/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL IMAGO/PanoramiC

L'A7 et l'A9 sont coupées entre Chanas (Isère) et Sigean (Aude) à la demande des autorités. Ces fermetures sont dues à des actions menées par les agriculteurs français, mobilisés depuis près d'une semaine pour exiger de nouvelles mesures d'aide au gouvernement. «On n'avait jamais vu ça, d'une telle ampleur et sur une telle durée», a expliqué à l'AFP une porte-parole de Vinci.

Plusieurs autres axes routiers sont bloqués par les agriculteurs depuis vendredi matin: l'autoroute A1, reliant Paris au nord de l'Europe, a été fermée à la circulation dans les deux sens à la fois au nord de Paris, au niveau de Senlis, et au sud de Lille, entraînant d'importantes difficultés de circulation.

Les agriculteurs comptaient bloquer l'A1 près du péage de Chamant dans les deux sens entre Paris et Lille. La préfecture de l'Oise a autorisé la fermeture de l'A1 sur 40 km jusqu'à minuit vendredi.

Les sections d'Ile-de-France de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs ont appelé leurs adhérents à se rassembler vendredi sur les grands axes autour de Paris.

ATS