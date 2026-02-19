Donald Trump devrait apprécier cette évolution: le chef de l'autorité de surveillance des médias FCC réfléchit à haute voix à de nouvelles règles pour les talk-shows politiques, avec des conséquences sensibles pour le paysage de la presse. Stephen Colbert en fait actuellement les frais. Son «Late Show» n'a pas été autorisé à diffuser une interview à la télévision. Mais celle-ci atteint désormais des millions de téléspectateurs en ligne.

Nouvelles règles pour les médias : le chef de la FCC-Brendan Carr (à gauche) et Donald Trump. (photo d'archives) Image : Keystone

«Savez-vous qui n'est pas mon invité ce soir ?», demande Stephen Colbert le 16 février dans son «Late Show». «Le député du Texas, James Talarico. Il aurait dû être là, mais les avocats de notre chaîne, qui nous ont appelés directement, nous ont dit très clairement que nous ne pouvions pas l'avoir dans l'émission».

On lui a en outre suggéré de ne pas parler publiquement du fait que l'entretien avait été annulé, explique Colbert. «Et comme ma chaîne ne veut apparemment pas qu'on en parle: parlons-en». Le public réagit par de vifs applaudissements.

Non seulement Stephen Colbert ne peut pas laisser Jaems Talarico se produire, mais il ne peut même pas montrer sa photo. La personne à gauche n'est pas le politicien démocrate, mais seulement une personne sur une photo d'archive qui ressemble au Texan. YouTube/The Late Show wth Stephen Colbert

CBS agit apparemment avec prudence après que la chaîne n'a pas renouvelé le contrat de Colbert: son dernier «Late Show» aura lieu le 21 mai. L'animateur explique le contexte à son public: il s'agit de la règle dite «equal-time rule» de la Federal Communications Commission (FCC), l'autorité de surveillance des médias.

Cette disposition remonte à l'année 1927, lorsque la radio était une source d'information centrale. Afin d'éviter toute influence politique, les stations devaient accorder un temps d'antenne comparable à tous les candidats pendant les campagnes électorales.

Colbert à Carr: «FCC you»

Mais cette règle ne s'applique pas encore aux chaînes câblées, aux services de streaming et aux talk-shows politiques, explique Colbert. «C'est la règle la plus vénérable de la FCC, juste après 'ne pas montrer de tétons au Super Bowl'», ironise-t-il en faisant référence à l'incident du «Nipplegate» lors du show de la mi-temps en 2004.

"Scandale" à la télévision américaine en 2004 : Janet Jackson + Justin Timberlake = Nipplegate. YouTube/The Late Show wth Stephen Colbert

Le 21 janvier, le président de la FCC, Brendan Carr, a publié une déclaration dans laquelle il annonçait qu'il allait examiner la possibilité de supprimer l'exception pour les talk-shows politiques. Selon Carr, certaines émissions sont «motivées par des objectifs politiques partisans».

««Well, sir, you're chairman of the FCC. Alors FCC you.»» Stephen Colberts Ansage an Brendan Carr.

Colbert reproche à Carr d'agir lui-même pour des raisons politiques. Il insinue en outre que l'administration Trump veut faire pression sur les voix critiques à la télévision.

«The View»: enquête sur Whoopi Goldberg et consorts

Colbert réalise tout de même l'interview avec James Talarico - mais la publie exclusivement sur le canal YouTube du «Late Show». Il n'a pas le droit d'afficher une URL ou un code QR à la télévision, explique le présentateur. CBS l'aurait interdit. Et ce, bien que Carr se soit contenté jusqu'à présent d'annoncer qu'il voulait vérifier les règles.

Colbert parle d'une «obéissance anticipée» de la part de sa chaîne. Il plaisante en disant que c'est probablement pour des raisons financières et rappelle que la règle de l'égalité de traitement ne concerne pas seulement les apparitions, mais aussi la présentation d'images ou la diffusion d'enregistrements sonores.

Selon Colbert, chaque fois qu'un invité doit s'absenter à cause de la FCC, le "Late Dhow" montre cette image du patron des autorités, Brendan Carr. YouTube/The Late Show wth Stephen Colbert

Et Colbert n'est pas le seul à avoir des ennuis avec la FCC à cause de Talarico: l'autorité enquête sur le talk-show d'ABC «The View», après que le démocrate texan y a fait une apparition. «C'est choquant», estime Colbert: «Talarico était dans 'The View' avant de passer dans mon émission ? Et toi, Whoopi [Goldberg] !»

5,2 millions de clics rien que sur YouTube!

L'effet de l'interdiction de la télévision: l'interview se transforme en succès viral en ligne. Un jour et demi seulement après sa publication, elle atteint 5,2 millions de vues sur YouTube.

Dans l'entretien, Talarico critique la partie politique adverse: «C'est le parti qui a fait campagne avec la lutte contre Cancel Culture. Et maintenant, ils veulent contrôler ce que nous voyons, ce que nous disons, ce que nous lisons: c'est la forme la plus dangereuse de cancel culture».

Selon lui, l'administration Trump s'attaque à «The View» et à Jimmy Kimmel. «Ils vous poursuivent pour avoir dit la vérité sur les pots-de-vin versés à Donald Trump par la Paramount [propriétaire de CBS News]», souligne Talarico en faisant référence à Colbert. «Les patrons des groupes de médias vendent [la liberté de la presse] pour plaire à des politiciens corrompus».

Une nouvelle déclaration de CBS énerve fortement Colbert

Dans l'émission suivante, le 17 février, Colbert en rajoute une couche. Des recherches auraient montré que depuis les années 1960, la FCC n'a jamais poursuivi un talk-show pour avoir interviewé un politicien. En 21 ans d'activité, il n'a jamais vu sa propre chaîne exiger l'application de la règle de l'égalité des temps.

Communiqué de CBS : "C'est peu de papier pour aider tant de "Ä******" à sortir de l'impasse", déclare Colbert. YouTube/The Late Show wth Stephen Colbert

CBS explique dans un communiqué qu'elle n'a pas interdit l'interview par principe. Colbert aurait toutefois dû inviter d'autres candidats démocrates du Texas, étant donné que des élections primaires avaient commencé dans ce pays.

«Cette décision est leur droit le plus strict», déclare Colbert. «Mais c'est aussi mon droit le plus strict d'en parler devant la caméra». Le public applaudit, les émissions d'information américaines reprennent l'événement.

Stpehen Colbert est lui-même devenu une nouvelle grâce à cet esclandre : Que quelqu'un lui trouve un emploi, plaisante-t-il à propos de lui-même. YouTube/The Late Show wth Stephen Colbert

Colbert critique notamment le fait que le communiqué de presse de sa chaîne n'ait pas été rédigé en accord avec lui.

Colbert en rajoute: «Je suis juste surpris que... »

«Ce communiqué a clairement été écrit par des avocats; je pense, pour des avocats », commente Colbert. Il explique ensuite qu'il sait déjà qui il peut inviter. La démocrate Jasmine Crockett, qui est une concurrente de Talarico au Texas, est déjà venue deux fois dans son émission. Et maintenant, il n'aurait même pas le droit d'afficher sa photo sans montrer tous les candidats du Texas.

Jasmine Crockett, la représentante démocrate du Texas ? Colbert n'a pas le droit de la montrer. YouTube/The Late Show wth Stephen Colbert

Il montre donc cette photo à la place :

«Vous m'y avez poussé», dit Colbert - et montre Jeffrey Epstein avec Donald Trump. YouTube/The Late Show wth Stephen Colbert

Et pour finir, Colbert entre dans le vif du sujet: la chaîne sait très bien que chaque script de l'émission est vérifié et approuvé par ses propres avocats, y compris les graphiques et les images.

Dernièrement, les avocats l'auraient même appelé en coulisses pendant le show, entre deux segments, pour lui indiquer ce qu'il devait suivre. «Cela n'est jamais arrivé auparavant», dit l'animateur de late night à propos de cette intervention.

Trump’s attempt to silence Stephen Colbert has completely backfired. pic.twitter.com/kgZQP1T2q0 — Harry Sisson (@harryjsisson) February 17, 2026

«Je ne sais pas de quoi il s'agit», explique-t-il en regardant le communiqué de sa chaîne. Il ne souhaite d'ailleurs pas avoir d'ennuis avec son entreprise. «Je suis juste surpris que cette gigantesque entreprise mondiale ne se défende pas contre les bullys».