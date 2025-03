Un cold Case résolu après 40 ans grâce «aux intempéries du siècle»

L'automne dernier, l'Espagne a été frappée par des intempéries dévastatrices. Plus de 230 personnes ont perdu la vie, la plupart à Valence. L'un de ces décès suscite aujourd'hui une grande attention.

Cold Case résolu après 40 ans - grâce aux "intempéries du siècle" - Gallery Les dégâts ont été immenses l'automne dernier. (photo archives) Photo: dpa C'est surtout la région de Valence qui a été touchée. (Photo Archives) Photo: dpa La résolution du Cold Case suscite une grande attention en Espagne. (Photo Archives) Photo: dpa Cold Case résolu après 40 ans - grâce aux "intempéries du siècle" - Gallery Les dégâts ont été immenses l'automne dernier. (photo archives) Photo: dpa C'est surtout la région de Valence qui a été touchée. (Photo Archives) Photo: dpa La résolution du Cold Case suscite une grande attention en Espagne. (Photo Archives) Photo: dpa

DPA dpa

Pendant plus de quatre décennies, Miguel Morales Molina a été considéré comme disparu en Espagne. En 2016, l'homme originaire de la localité de Durcal en Andalousie avait même été officiellement déclaré mort par un juge à la demande de sa famille dans le cadre du règlement d'une succession. Beaucoup trop tôt, s'avère-t-il maintenant.

En effet, le père de deux filles était encore en vie il y a quelques mois. Il a désormais été identifié comme l'une des plus de 230 victimes des intempéries dévastatrices de l'automne dernier dans la région de Valence.

En novembre dernier, peu de temps après les raz-de-marée historiques du 29 octobre 2024, le corps de Miguel Morales Molina a été retrouvé dans une orangeraie inondée non loin de la métropole de Valence - à près de 500 kilomètres au nord-est du lieu d'origine de l'homme.

Un sans-abri sous un pont

Ce week-end, les journaux «El País» et «El Mundo», entre autres, ont relaté la solution inhabituelle apportée à cette disparition vieille de 40 ans. L'identité de la victime - l'homme «qui est mort deux fois», comme l'a titré «El País» - a été confirmée sans l'ombre d'un doute grâce aux empreintes digitales, ont-ils indiqué en citant les autorités.

Ses deux filles, Jessica et Sara, n'avaient que cinq et deux ans lorsque l'homme, alors âgé de 34 ans, a disparu sans laisser de traces en août 1984 à Durcal, dans la province de Grenade. Selon des connaissances, Miguel a vécu pendant des années comme sans-abri sous un pont à Valence. Il n'avait pas attiré l'attention parce qu'il n'avait pas de papiers, n'avait apparemment jamais consulté de médecin et n'avait par exemple jamais retiré d'argent d'une banque.

«Je n'ai jamais voulu le chercher»

L'appel de la police annonçant que son mari, qui avait disparu de la surface de la terre, était mort récemment, a laissé Maria Montserrat indifférente, a déclaré son ancienne partenaire et femme de ménage à la retraite à «El Mundo». Miguel consommait des drogues et la maltraitait. «Il m'a battue à plusieurs reprises. Même ses parents m'ont dit : "Sépare-toi ou il te tuera".»

Montserrat aurait résisté longtemps, mais peu avant la disparition de Miguel, elle aurait demandé le divorce - après qu'il l'ait attaquée avec un couteau alors qu'elle tenait justement l'un de leurs deux enfants dans les bras. «D'une certaine manière, nous avons toujours pensé pendant tout ce temps qu'il était encore en vie», a déclaré sa fille Sara dans une interview accordée à «El País». «Mais je n'ai jamais voulu le chercher».