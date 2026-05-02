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Coline Berry témoigne Inceste: «Je garde le souvenir de l'odeur, des sensations, des images...»

Covermedia

2.5.2026 - 20:45

Coline Berry accuse son père, l'acteur Richard Berry, de sévices sexuels et de violences incestueuses depuis 2021, mais sa plainte n'a pas abouti. Elle s'est exprimée le 29 avril (26) à l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales.

Covermedia

02.05.2026, 20:45

02.05.2026, 21:49

Mercredi 29 avril 2026, la fille de l'acteur Richard Berry a réitéré les accusations qu'elle porte contre son père depuis 2021.

Coline Berry a été entendue à l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales.

La fille de Richard Berry et Catherine Hiegel y a témoigné du climat de violence qui, selon elle, régnait dans sa famille. « Je suis née dans la violence. Avant même ma naissance, mon père avait éclaté la tête de ma mère contre un lavabo. Puis, il l'a frappée enceinte de sept mois. Il lui a donné des coups dans le ventre. Il lui a perforé un tympan. C'est dans cette violence que je suis venue au monde. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un contexte accessoire. C'est le point de départ», a commencé la cinquantenaire.

Coline Berry a ensuite parlé des violences sexuelles dont elle affirme avoir été victime de la part de son père et de l'ex-compagne de celui-ci, Jeane Manson, alors qu'elle leur rendait visite en 1984 et 1985. « On m'a fait jouer. C'était des viols répétés presque chaque week-end. Je garde le souvenir de l'odeur, le souvenir des sensations, le souvenir des images, des traces qui restent et qui ne s'effacent pas», explique-t-elle devant les membres de la commission d'enquête.

Accusé d'inceste. Richard Berry: enquête classée sans suite pour prescription

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L'actrice a également mis en avant les pressions psychologiques, l'emprise au sein de la famille qui a permis d'étouffer longtemps sous le silence ces sévices. « Cette violence, c'est aussi une emprise psychologique. Dans ma famille, ou ce que je préfère appeler le clan, le silence sur les violences est la règle, une organisation. On ne parlait pas, on ne nommait pas, on ne dénonçait pas la figure paternelle», assure-t-elle.

Pourtant Coline Berry dit qu'elle a tenté d'alerter sa mère alors qu'elle n'était encore qu'une enfant de 3 ans. « Alors comme tous les enfants, j'ai parlé à trois ans, mais je n'avais pas les mots. Alors j'ai parlé avec mon corps. J'ai reproduit sur ma mère les gestes que mon père me faisait subir. Elle l'a confronté et sa réponse a été de l'insulter et de la disqualifier. J'apprends donc dès mes trois ans que dire ne suffit pas.»

Coline Berry a souligné que l'inceste n'est pas « le reflet d'une sexualité adulte. C'est juste la possession du corps de l'autre».

Le 31 août 2022, sa plainte pour « viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant» et « corruption de mineure» avait été classée sans suite, car les faits étaient prescrits.

Coline Berry avait aussi accusé Jeane Manson, qui était la compagne de son père au moment des faits. La chanteuse a répliqué en portant plainte contre la jeune femme pour diffamation et a obtenu gain de cause au tribunal d'Aurillac. L'affaire est passée en appel et devant la cour de Cassation. Coline Berry a finalement été relaxée des faits de diffamation.

N'ayant jamais été jugé, Richard Berry est présumé innocent des crimes dont il est accusé.

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