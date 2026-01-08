Tragédie de Crans-MontanaCollectes pour les victimes: attention aux arnaques!
Valérie Passello
8.1.2026
Le drame de Crans-Montana engendre un immense élan de solidarité. De nombreuses cagnottes en ligne ont été créées pour soutenir les victimes et leurs proches. Mais certaines personnes sont mal intentionnées, avertit la police.
Nombreux sont ceux qui, touchés par la tragédie de Crans-Montana, veulent faire un geste pour soutenir les victimes ou leurs proches. Sur les réseaux sociaux, ecop François annonce que la police vaudoise «a déjà reçu une plainte d'une personne très proche d'une victime dont le nom et la photo ont été usurpés pour créer une cagnotte».
Si les plateformes utilisées pour ces collectes sont légales, comme leetchi.com ou gofundme.com, il est impossible d'assurer la destination finale de l'argent versé. Ainsi, des personnes mal intentionnées peuvent tout à fait créer une cagnotte et garder l'argent pour elles.
À l'heure actuelle, on trouve plusieurs dizaines de collectes censées aider les victimes et leurs proches. Le policier souligne en outre que «trois ou quatre cagnottes différentes pour une seule et même victime» ont été créées sur les plateformes concernées, en utilisant des photos récupérées sur les réseaux sociaux, ce qui est très douteux.
Signaler les cas suspects
Les personnes désireuses d'aider les victimes sont donc appelées à la prudence, car il reste difficile de s'assurer qu'une récolte de fonds est véritablement destinée à aider une victime de la tragédie.
La police invite en outre les familles des victimes, si elles en ont la force, à faire une recherche sur les plateformes mentionnées avec les mots-clés «Crans» et le nom de leur proche. Si une ou plusieurs cagnottes ont été créées et que rien n'a été fait de leur côté ou qu'elles n'en ont pas été informées, le meilleur réflexe est de signaler ces récoltes de fonds douteuses et de déposer plainte. Pour les forces de l'ordre, c'est le seul moyen de savoir si une cagnotte est légitime ou pas.
Des skieurs forment un cœur en soutien aux victimes de Crans-Montana.
UGC publié par l'office du tourisme de Crans-Montana montrant des skieurs formant un cœur sur une piste en mémoire des victimes de l'incendie meurtrier survenu le soir du Nouvel An à Crans-Montana, en Suisse.