«Devoir de protection» Collision aérienne de Washington: le gouvernement coupable

ATS

18.12.2025 - 05:27

Le gouvernement américain a admis sa responsabilité dans la collision meurtrière d'un avion de ligne et d'un hélicoptère militaire à Washington en janvier. Les autorités ont évoqué des manquements de la part des pilotes de l'armée et des contrôleurs aériens, selon un document judiciaire publié mercredi.

La collision, qui a fait 67 morts au total, s'est produite le 29 janvier à proximité de l'aéroport Ronald-Reagan de la capitale américaine entre un hélicoptère militaire Sikorsky Black Hawk – qui effectuait un vol d'entraînement – et un Bombardier CRJ700 exploité par une filiale de la compagnie American Airlines.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.12.2025, 05:27

Le document de 209 pages, consulté par l'AFP, a été déposé par le ministre de la Justice dans le cadre de la procédure au civil engagée par la famille de l'une des victimes.

«Les États-Unis reconnaissent qu'ils avaient un devoir de protection envers les plaignants, qu'ils ont manqué, causant ainsi par la suite l'accident tragique», indique-t-il.

Les deux appareils se sont abîmés dans les eaux glacées du fleuve Potomac.

Il s'agit de la pire catastrophe aérienne aux Etats-Unis depuis qu'un avion de ligne s'était écrasé peu après son décollage à New York en novembre 2001.

Dans les documents judiciaires, le gouvernement estime que le risque de «collision dans les airs ne peut être réduit à zéro» dans l'espace aérien de Ronald-Reagan, aéroport situé au coeur de l'agglomération de Washington, au-dessus de laquelle circulent de nombreux hélicoptères.

Il admet l'échec des pilotes de l'armée à «maintenir leur vigilance de manière à voir et éviter tout autre appareil», contribuant à l'accident.

Le document pointe aussi des actions des contrôleurs aériens en violation des règles en vigueur.

Les premiers éléments de l'enquête menée par l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) ont mis en évidence des divergences dans l'altitude affichée par les différents instruments de l'hélicoptère ainsi que des difficultés de communication entre cet appareil, la tour de contrôle et l'avion de ligne.

