Drame au Tessin : une automobiliste tuée dans une collision avec un bus

Une automobiliste de 75 ans a perdu la vie après une collision avec un bus samedi dans le Val Maggia. Ses deux passagers ont été légèrement blessés, de même qu'un jeune occupant du bus, annonce dimanche la police cantonale.

La police cantonale indique que deux passagers de la voiture ainsi qu’un jeune du bus ont été légèrement blessés (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pour une raison inconnue, la voiture s'était soudain retrouvée sur la voie opposée, et la collision n'a pu être évitée.