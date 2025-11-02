  1. Clients Privés
Val Maggia Drame au Tessin : une automobiliste tuée dans une collision avec un bus

2.11.2025 - 19:46

Une automobiliste de 75 ans a perdu la vie après une collision avec un bus samedi dans le Val Maggia. Ses deux passagers ont été légèrement blessés, de même qu'un jeune occupant du bus, annonce dimanche la police cantonale.

Pour une raison inconnue, la voiture s'était soudain retrouvée sur la voie opposée, et la collision n'a pu être évitée.

