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«Homicide routier» Collision avec un TGV en France: le chauffeur polonais inculpé

ATS

8.4.2026 - 22:31

Le chauffeur polonais d'un poids lourd impliqué dans une collision mortelle avec un TGV dans le nord de la France mardi a été inculpé pour homicide routier et placé sous contrôle judiciaire, a annoncé mercredi le procureur de Béthune (nord).

Outre le décès du conducteur du TGV, la collision a fait 16 blessés à bord du train, «sans que leur pronostic vital soit engagé».
Outre le décès du conducteur du TGV, la collision a fait 16 blessés à bord du train, «sans que leur pronostic vital soit engagé».
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.04.2026, 22:31

Ce chauffeur, un Polonais de 30 ans résidant en France qui transportait un pont mobile militaire, avait été placé en garde à vue après cette collision survenue tôt mardi matin à un passage à niveau de Bully-les-Mines (nord).

L'accident avait coûté la vie au conducteur du TGV, âgé d'une cinquantaine d'années. Le train circulait à 160 km/h.

Le délit d'homicide routier est passible d'une peine allant jusqu'à sept ans d'emprisonnement, a précisé le procureur, Etienne Thieffry, dans un communiqué plus tôt mercredi.

Il a indiqué disposer «d'indices graves et concordants» justifiant cette inculpation.

L'enquête judiciaire est également ouverte pour «blessures routières avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence», a détaillé M. Thieffry.

Outre le décès du conducteur du TGV, la collision a fait 16 blessés à bord du train, «sans que leur pronostic vital soit engagé», a rappelé le magistrat.

Testé négatif

Seule personne placée en garde à vue, le chauffeur du poids lourd, qui n'a pas été blessé, a été testé négatif à l'alcool et aux stupéfiants, a indiqué le procureur.

«Les investigations se poursuivent, afin de déterminer les circonstances de la collision», selon le magistrat.

Selon le PDG de la compagnie ferroviaire nationale SNCF, Jean Castex, venu sur place mardi, le passage à niveau «était en état de fonctionnement normal».

Selon le cabinet du ministre des Transports, 89 accidents ont été recensés en France à des passages à niveau en 2024. Le ministère en a recensé 32 «significatifs» en 2024 et 37 en 2025, c'est-à-dire des accidents ayant provoqué la mort ou des blessures, des dégâts matériels significatifs ou des interruptions de circulation pendant six heures ou plus.

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