Deux canots-patrouilleurs 16 de l'armée suisse sont entrés en collision dans la nuit de mardi à mercredi sur le lac Léman lors d'un exercice de la compagnie de canots moteur. Un militaire fait l'objet d'un examen médical, a indiqué l'armée mercredi dans un communiqué. La justice militaire a ouvert une enquête.

Deux canots-patrouilleurs 16 de l'armée suisse sont entrés en collision sur le lac Léman (image d’illustration). ats

L'accident a eu lieu aux alentours de 03h30 lors d'un exercice consacré à l'interception de navires. Les deux embarcations ont été endommagées, précise le communiqué. Plusieurs services de sauvetage civils ont été engagés. Les canots ont depuis regagné un port. Aucune fuite de carburant n'a été constatée, souligne-t-on.