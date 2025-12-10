  1. Clients Privés
Vaud Collision frontale mortelle entre Ballaigues et Le Creux

ATS

10.12.2025 - 12:57

Un grave accident de la circulation s'est produit mardi, alors que deux voitures sont entrées en collision sur la route A9b entre Ballaigues et Le Creux (VD). Le conducteur d'un des véhicules impliqués est décédé, l'autre n'a pas été blessé.

Un grave accident de la circulation s'est produit mardi à Baillaigues, dans le canton de Vaud. (image d'illustration)
Un grave accident de la circulation s'est produit mardi à Baillaigues, dans le canton de Vaud. (image d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

10.12.2025, 12:57

10.12.2025, 13:26

La centrale vaudoise police (CVP) a été avisée de l'incident mardi aux alentours de 12h20, indique la police cantonale vaudoise dans un communiqué mercredi. «D’après les premières constatations, un des véhicules a dévié sur la droite de sa trajectoire pour venir percuter un mur de soutènement. Sous le choc, la voiture a rebondi et a percuté une voiture qui circulait normalement en sens inverse», précise-t-elle.

Les deux personnes impliquées étaient domiciliées dans la région. Le conducteur de la voiture qui a dévié de sa trajectoire est décédé sur place. Il s'agissait d'un ressortissant tunisien âgé de 36 ans. L’autre automobiliste, un Suisse âgé de 51 ans, n’a pas été blessé.

Une enquête a été ouverte par la procureure de service, qui a confié les investigations aux spécialistes de l’unité de circulation de la gendarmerie vaudoise, indique encore la police cantonale.

