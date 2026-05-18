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Pas de victimes Deux avions se percutent lors d'un salon aérien aux États-Unis

ATS

18.5.2026 - 08:25

Deux avions militaires sont entrés en collision dimanche lors d'un salon aérien dans le nord-ouest des Etats-Unis, mais sans faire de victimes. Selon des images spectaculaires diffusées par des médias américains, les pilotes ont pu s'éjecter.

Un panache de fumée après une collision lors d'un salon aérien aux Etats-Unis

Un panache de fumée après une collision lors d'un salon aérien aux Etats-Unis

Images montrant un panache de fumée s'élevant dans le nord-ouest des Etats-Unis après la collision de deux avions militaires dans un salon aérien sans faire de victime.

18.05.2026

Keystone-SDA

18.05.2026, 08:25

18.05.2026, 08:48

«Un incident aérien s'est produit à la base aérienne de Mountain Home lors du salon Gunfighter Skies», dans l'Etat d'Idaho, ont indiqué les organisateurs de l'événement sur leur site en ligne.

Sur une vidéo diffusée par la chaîne télévisée CBS, on peut voir les deux appareils, des Growler EA-18G de la marine, collés l'un contre l'autre puis partir en vrille, avant l'ouverture des cockpits et de quatre parachutes.

Les appareils s'écrasent au sol dans une forte explosion qui dégage de la fumée noire, pendant que les parachutes se posent apparemment sans encombre.

Un accident lors d'un salon aérien à Reno dans le Nevada en 2011 avait fait 11 morts et au moins 60 blessés, lorsqu'un appareil de la seconde guerre mondiale s'était écrasé sur la foule des spectateurs.

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