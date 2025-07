Mercredi après-midi, vers 14h30, un accident impliquant plusieurs véhicules s’est produit sur l’autoroute A2, près de Wassen, en direction du sud.

Dix personnes sont blessées dans l'accident. Kapo UR

Lea Oetiker Sven Ziegler

Pour des raisons encore inconnues, le conducteur d’une voiture de tourisme immatriculée au Luxembourg a percuté à grande vitesse l’arrière d’un véhicule allemand circulant devant lui sur la voie de droite. La première voiture a alors dévié et heurté un véhicule immatriculé dans le canton de Zurich, circulant sur la voie de dépassement, avant d’entrer en collision avec une troisième voiture portant des plaques italiennes, également sur la voie normale, puis de s’immobiliser.

Dans cet accident, quatre personnes ont été grièvement blessées et six autres ont subi des blessures légères. Elles ont été prises en charge et transportées à l’hôpital par la Rega et plusieurs services de secours.

65 000 francs de dégâts

Les dégâts matériels sont estimés à environ 65 000 francs. L’autoroute A2 a dû être fermée en direction du sud à partir de Wassen pendant environ 90 minutes, en raison des importants travaux de sauvetage et de déblaiement nécessaires. Le trafic a été dévié durant cette période.

La Rega, le service de secours de l’hôpital cantonal d’Uri, les services de secours de Nidwald et de Tre Valli Soccorso, le service de lutte contre les sinistres du Gothard, l’Office d’exploitation des routes nationales, un service de dépannage local, ainsi que la police cantonale d’Uri, ont été mobilisés.