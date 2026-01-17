  1. Clients Privés
Un mort et une dizaine de blessés Hambourg : une locomotive percute un bus à un passage à niveau

ATS

17.1.2026 - 07:23

Une collision entre un bus de ligne et une locomotive a fait un mort et une dizaine de blessés vendredi dans la zone portuaire de Hambourg, ont indiqué les pompiers à l'AFP.

L'accident s'est produit au coeur de l'immense zone portuaire de Hambourg, à un passage à niveau non gardé. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.01.2026, 07:23

Toutes les victimes se trouvaient dans le bus: outre la personne décédée, le chauffeur se trouve «en danger de mort», deux passagers gravement blessés et six autres légèrement blessés, a détaillé un porte-parole des pompiers à l'AFP.

Une partie des blessés a été soignée sur place, tandis que l'autre a été transférée vers un hôpital. Le chauffeur du bus «a été le dernier à pouvoir être dégagé, car il était coincé», selon la même source. Le conducteur de la locomotive serait indemne.

L'accident s'est produit au coeur de l'immense zone portuaire de Hambourg, à un passage à niveau non gardé, «pour une raison encore indéterminée», a indiqué la police dans un communiqué.

Selon la même source, la personne décédée «a succombé à ses blessures sur place». La police criminelle a été mobilisée pour participer à l'enquête. Un accueil a été mis en place pour les proches des victimes au niveau de l'arrêt de bus le plus proche.

