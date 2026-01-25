Tragédie sur les pistes : un snowboarder percute et tue un père de 41 ans

Un skieur de 41 ans est décédé samedi matin après une collision avec un snowboarder sur une piste de ski dans la station de Melchsee-Frutt. Le snowboarder et un enfant ont été légèrement blessés. Ils ont été héliportés à l'hôpital.

Outre les premiers secours et le service des pistes, plusieurs hélicoptères de sauvetage et la police cantonale d'Obwald sont intervenus (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le snowboardeur de 29 ans a franchi une bosse avant d'entrer en collision avec le skieur et son enfant, a indiqué dimanche la police cantonale d'Obwald dans un communiqué. Le père a été mortellement blessé à la tête lors de la collision.

Le ministère public a ouvert une enquête pénale. Outre les premiers secours et le service des pistes, plusieurs hélicoptères de sauvetage et la police cantonale d'Obwald sont intervenus.