Tragédie sur les pistes : un snowboarder percute et tue un père de 41 ans

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Obwald Tragédie sur les pistes : un snowboarder percute et tue un père de 41 ans

ATS

25.1.2026 - 12:10

Un skieur de 41 ans est décédé samedi matin après une collision avec un snowboarder sur une piste de ski dans la station de Melchsee-Frutt. Le snowboarder et un enfant ont été légèrement blessés. Ils ont été héliportés à l'hôpital.

Outre les premiers secours et le service des pistes, plusieurs hélicoptères de sauvetage et la police cantonale d'Obwald sont intervenus (archives).
Outre les premiers secours et le service des pistes, plusieurs hélicoptères de sauvetage et la police cantonale d'Obwald sont intervenus (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.01.2026, 12:10

25.01.2026, 12:11

Le snowboardeur de 29 ans a franchi une bosse avant d'entrer en collision avec le skieur et son enfant, a indiqué dimanche la police cantonale d'Obwald dans un communiqué. Le père a été mortellement blessé à la tête lors de la collision.

Le ministère public a ouvert une enquête pénale. Outre les premiers secours et le service des pistes, plusieurs hélicoptères de sauvetage et la police cantonale d'Obwald sont intervenus.

Les plus lus

Suivez le slalom messieurs en direct
Minneapolis : les vidéos contredisent la version du gouvernement
Pourquoi tant de seniors n’arrivent-ils pas à quitter leur maison?
Crans-Montana : les Moretti nient toute responsabilité et chargent leurs employés
Les routes seront encombrées au départ des vacances de ski
Tragédie sur les pistes : un snowboarder percute et tue un père de 41 ans