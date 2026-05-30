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Un passager blessé Nidwald : un cycliste de 90 ans tué dans une collision avec un car postal

ATS

30.5.2026 - 15:43

Un nonagénaire au guidon d'un vélo électrique a perdu la vie samedi matin dans une collision avec un car postal. Le choc est survenu après que la victime s'est engagée sur la route principale depuis une voie secondaire à Ennetbürgen (NW).

Si le cycliste n'a pas survécu à la collision, seul un passager du car postal a été légèrement blessé (police).
Si le cycliste n'a pas survécu à la collision, seul un passager du car postal a été légèrement blessé (police).
ATS

Keystone-SDA

30.05.2026, 15:43

30.05.2026, 15:56

Le cycliste, âgé de 90 ans et originaire de la région, a été mortellement blessé lors de la collision, a indiqué la police cantonale de Nidwald. Un passager du car postal a été légèrement blessé et pris en charge par l'équipe de secours.

Allemagne. Un arrêt cardiaque de 16 secondes serait à l'origine d'un accident de la route mortel

AllemagneUn arrêt cardiaque de 16 secondes serait à l'origine d'un accident de la route mortel

Le nonagénaire circulait sur un deux-roues limité à 25 km/h, a précisé la police. Celle-ci enquête sur les causes exactes de l'accident en collaboration avec le parquet de Nidwald.

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