Nidwald : un cycliste de 90 ans tué dans une collision avec un car postal

Un nonagénaire au guidon d'un vélo électrique a perdu la vie samedi matin dans une collision avec un car postal. Le choc est survenu après que la victime s'est engagée sur la route principale depuis une voie secondaire à Ennetbürgen (NW).

Si le cycliste n'a pas survécu à la collision, seul un passager du car postal a été légèrement blessé (police). ATS

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Le cycliste, âgé de 90 ans et originaire de la région, a été mortellement blessé lors de la collision, a indiqué la police cantonale de Nidwald. Un passager du car postal a été légèrement blessé et pris en charge par l'équipe de secours.

Le nonagénaire circulait sur un deux-roues limité à 25 km/h, a précisé la police. Celle-ci enquête sur les causes exactes de l'accident en collaboration avec le parquet de Nidwald.