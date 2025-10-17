Colmar : six mois de prison avec sursis pour le conducteur ivre

Le conducteur d'un petit train touristique qui avait roulé en état d'ivresse sur la jambe d'un bébé dans le centre historique de Colmar le 31 août a été condamné vendredi à six mois de prison avec sursis.

Au tribunal, des vidéos de la scène ont été montrées: on y voit un enfant de 19 mois marcher sur une place du centre historique de Colmar, quand le petit train touristique vert le percute, et lui roule sur une jambe (archives). KEYSTONE

L'homme de 44 ans, jugé pour «blessures routières (...) sous l'empire d'un état alcoolique», est aussi interdit de conduire tout véhicule non équipé d'éthylotest anti-démarrage pendant six mois, et de toute activité en lien avec le transport collectif de voyageurs pendant deux ans. Il travaille désormais dans la distribution de courrier à vélo.

A l'audience devant le tribunal correctionnel de Colmar, l'homme a reconnu avoir bu un litre de bière forte peu avant l'accident. Il accusait un taux de 1,38 gramme d'alcool par litre de sang.

Au tribunal, des vidéos de la scène ont été montrées: on y voit un enfant de 19 mois marcher sur une place du centre historique de Colmar, quand le petit train touristique vert le percute, et lui roule sur une jambe. L'enfant, qui habite la ville, a dû porter un plâtre pendant 17 jours.

«Les conséquences auraient pu être bien pires, c'est impardonnable, en tant que père j'en ai bien conscience...», a déclaré le conducteur à la barre du tribunal. Il a aussi dit avoir été «dépassé par des problèmes personnels, y compris financiers», en se «mettant trop la pression au travail», avant de reconnaître avoir «bu pendant (son) service pour la première fois».

Mère choquée

«Honteux», le prévenu «a fait un gros travail sur lui-même depuis les faits, des analyses montrent par exemple qu'il ne boit plus d'alcool», a plaidé Me Justine Schmitt pour la défense.

Il était lors de l'accident en excès de vitesse, roulant à «à un peu plus de 5 km/h», au lieu d'1,5 km/h comme il aurait dû à cet endroit. «La distance pour s'arrêter était donc triplée», a soulevé le vice-procureur François Brien, avant de requérir huit mois de prison avec sursis probatoire.

La maman de l'enfant, choquée, «n'a plus remis les pieds au centre-ville», a indiqué pour sa part Me Florence Tokic, avocate des parties civiles.