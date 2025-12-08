Cette altercation de voisinage s'est déroulée dans la ville touristique de Colmar (Photo prétexte). ATS

Un octogénaire a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat après avoir blessé lundi un voisin à coup de couteau à Colmar pour une affaire de copropriété, a indiqué le parquet.

Cet homme de 88 ans a porté des coups «avec un gros couteau de cuisine dans le dos d'un de ses voisins», âgé de 59 ans, après l'avoir réveillé en pleine nuit, vers 04h00, pour lui faire croire que sa cave était en feu, ont précisé des sources proches de l'enquête.

«Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé. L'épouse, qui a tenté de s'interposer, a été saisie aux avant-bras. Elle présente des blessures légères», a souligné le parquet.

L'agresseur a également été blessé dans l'affrontement.

A l'origine de son acte: une histoire de copropriété au sujet d'un garage qu'un autre voisin voulait vendre à la victime. L'octogénaire pensait apparemment que le vendeur du garage «se faisait avoir».

L'agresseur, qui n'a aucun antécédent judiciaire, a reconnu les faits, mais conteste toute volonté de tuer, affirmant qu'il «voulait juste lui faire mal», selon le parquet.