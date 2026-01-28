Un avion avec 15 personnes à son bord a disparu mercredi en Colombie près de la frontière avec le Venezuela, a annoncé la compagnie aérienne publique Satena.

L'avion a été perdu peu avant midi (18h00 suisses), quelques minutes avant son atterrissage prévu à Ocaña. (image d'illustration) imago/Agencia EFE

Keystone-SDA ATS

L'appareil transportant 13 passagers et deux membres d'équipage a décollé de la ville frontalière de Cucuta (nord) et son contact avec les tours de contrôle a été perdu peu avant midi (18h00 suisses), quelques minutes avant son atterrissage prévu à Ocaña, une localité des environs.

L'avion, un Beechcraft 1900 opéré par la compagnie privée Searca, «devait atterrir vers 12h05» à Ocaña, a indiqué Satena dans un communiqué. Les protocoles de sécurité et de recherche ont été activés, selon l'autorité aérienne colombienne.

L'avion a été localisé pour la dernière fois au-dessus d'une zone montagneuse de la région du Norte de Santander, à une altitude entre 1000 et 1300 mètres, selon le site de suivi des vols FlightRadar. Contactée par l'AFP, Searca n'a pas souhaité faire de commentaires.

Selon le député de l'assemblée du Norte de Santander, Wilmer Carrillo, se trouvaient à bord de l'avion un député national et un juriste du Tribunal de paix en Colombie, créé après l'accord de paix avec l'ex-guérilla des Farc en 2016. «Nous avons reçu avec inquiétude l'information concernant l'accident aérien», a indiqué M. Carrillo sur X.