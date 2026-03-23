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Colombie Crash d'un avion militaire: 8 morts et 83 blessés

ATS

23.3.2026 - 22:13

L'accident d'un avion militaire qui s'est écrasé lundi dans le sud de la Colombie a fait au moins 8 morts et 83 blessés, selon les autorités locales.

L'accident d'avion a fait 83 blessés, dont certains ont été évacués grâce à un autre appareil.
L'accident d'avion a fait 83 blessés, dont certains ont été évacués grâce à un autre appareil.
ATS

Keystone-SDA

23.03.2026, 22:13

23.03.2026, 22:18

L'appareil de type Hercules, avec 125 personnes à son bord, s'est écrasé peu après avoir décollé vers 10h00 heure locale (16h00 en Suisse) de Puerto Leguizamo, dans le département de Putumayo, près de la frontière avec l'Equateur. Les autorités enquêtent sur les causes de l'accident.

Jhon Gabriel Molina, gouverneur du Putumayo, a communiqué ce bilan dans une vidéo partagée sur Facebook, en évoquant «de grandes difficultés pour évacuer les victimes» depuis le petit aéroport. Un premier bilan donné par l'armée faisait état de 48 blessés.

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