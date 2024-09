Au moins 25 foyers étaient actifs vendredi à la mi-journée dont la moitié dans le département de Tolima (cliché symbolique/Keystone archives). ATS

Plus de 9000 hectares ont été ravagés par des feux de forêt qui font rage dans l'ouest et le sud-ouest de la Colombie, attisés par la sécheresse et la chaleur. Les départements touchés sont ceux de Tolima, Cundinamarca, Huila, Nariño, Cauca et Valle del Cauca.

Au moins 25 foyers étaient actifs vendredi à la mi-journée dont la moitié dans le département de Tolima (ouest), a indiqué l'unité nationale de gestion des risques et désastres. Deux personnes ont été blessées dans le village de Nagataima, le plus affecté par les feux, où un aqueduc et des habitations ont été détruits, d'après la même source.

La température y a dépassé les 41 degrés Celsius, a indiqué l'agence environnementale du département, la Cortolima. Dans la collectivité voisine de Cundinamarca (ouest), non loin de la capitale Bogota, des routes ont été fermées et des dizaines de pompiers luttent contre les flammes avec l'aide d'hélicoptères de l'armée.

Etat de calamité décrété

Dans le département du Huila (sud-ouest), où l'état de calamité publique a été déclaré dimanche, six communes sont toujours en proie aux incendies.

Ces régions «présentent un déficit de précipitations et une augmentation des températures propices aux alertes incendies», selon Ghisliane Echeverry, directrice de l'institut d'hydrologie, de météorologie et des études environnementales de la Colombie.

D'autres pays d'Amérique latine sont frappés par une vague de chaleur et de violents incendies. En Equateur, plus de 23'000 hectares sont partis en fumée du 23 août au 18 septembre, tandis qu'au Pérou, l'état d'urgence a été décrété dans trois départements touchés par de nombreux foyers.

Le Brésil est lui ravagé par une «pandémie d'incendies», selon les termes d'un juge de sa cour suprême, avec 61'572 foyers recensés sur les 17 premiers jours de septembre, contre 46'498 sur tout le mois en 2023.

Les feux, dont la plupart sont d'origine criminelle d'après les autorités brésiliennes, y ont atteint des zones clés pour la biodiversité, notamment l'Amazonie, le Cerrado et le Pantanal, en plus du parc national de la capitale Brasilia.

