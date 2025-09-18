  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Colombie Premières condamnations d'ex-militaires pour assassinats de civils

ATS

18.9.2025 - 18:48

Le tribunal chargé de juger les crimes commis durant plus de 60 ans de guerre en Colombie a condamné jeudi pour la première fois 12 ex-militaires pour la disparition et le meurtre de civils. Les victimes avaient été présentées comme des guérilleros tués au combat.

Plusieurs milliers de jeunes gens, pour la plupart issus de milieux pauvres, ont été assassinés durant le conflit qui a opposé les forces armées du pays avec des guérillas d'extrême gauche (image d'illustration).
Plusieurs milliers de jeunes gens, pour la plupart issus de milieux pauvres, ont été assassinés durant le conflit qui a opposé les forces armées du pays avec des guérillas d'extrême gauche (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

18.09.2025, 18:48

18.09.2025, 18:53

Ces anciens membres des forces armées, dont deux ex-colonels, ont été reconnus responsables de 135 homicides et disparitions forcées entre 2002 et 2005 sur la côte Caraïbe du pays.

Ils ont été condamnés à des peines alternatives à la prison, selon les barèmes de la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) créée dans le cadre des accords de paix de 2016 avec l'ex-guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc). En liberté surveillée, ils devront effectuer pendant huit ans des travaux d'intérêt général en mémoire des victimes.

Plusieurs milliers de jeunes gens, pour la plupart issus de milieux pauvres, ont été assassinés durant le conflit qui a opposé les forces armées du pays avec des guérillas d'extrême gauche, les Farc étant alors la plus puissante d'entre elles.

Les plus lus

Pro-Israéliens et pro-Palestiniens manifestent entre calme et heurts avec la police
Un homme armé d'une machette abattu près d'une école
Drame en France : un bébé meurt de froid à l'hôpital, ses parents réclament justice
Trump saisit la Cour suprême pour révoquer une gouverneure
Trump déçu de Poutine, Starmer appelle à accentuer la pression