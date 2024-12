Retour au pays d'un fondateur du cartel de Medellin

Fabio Ochoa Vasquez, l'un des fondateurs du cartel de Medellin et ancien associé de Pablo Escobar, a été expulsé vers la Colombie lundi après avoir purgé une peine de plus de deux décennies de prison aux États-Unis. Il n'est pas poursuivi dans son pays.

Fabio Ochoa avait été condamné en 2003 à 30 ans et cinq mois de prison aux Etats-Unis. ATS

Keystone-SDA ATS

L'ancien baron de la drogue de 67 ans a atterri à l'aéroport de Bogota vêtu d'un sweat-shirt, selon une photographie diffusée sur le réseau social X par les autorités migratoires colombiennes.

Le 3 décembre, il a été libéré aux États-Unis, où il avait été condamné en 2003 à 30 ans et cinq mois de prison et à une amende de 25'000 dollars pour avoir fait partie d'une organisation qui a fait entrer en moyenne 30 tonnes de cocaïne dans le pays par mois entre 1997 et 1999.

Fabio Ochoa est le plus jeune du puissant «clan des Ochoas», composé d'un éleveur millionnaire et de ses trois fils, alliés d'"El Patron», l'ex-baron de la drogue colombien Pablo Escobar. Parmi les fondateurs du cartel de Medellin, seuls lui et Carlos Lehder ont été extradés vers les États-Unis.

Rambo en Allemagne

Après avoir purgé une longue peine de prison aux Etats-Unis, Carlos Lehder, dit «Rambo», s'était rendu en Allemagne en 2020.

Fabio Ochoa s'était rendu à la justice colombienne en 1990 à la faveur d'une loi spéciale promulguée par le gouvernement du président de l'époque, César Gaviria (1990-1994), qui prévoyait des peines réduites et la non-extradition pour les criminels qui abandonnaient le trafic, avouaient leurs crimes et dénonçaient leurs partenaires.

Il a été libéré en 1996 après avoir purgé une peine de près de six ans dans la prison de haute sécurité d'Itagui, près de Medellin (nord-ouest de la Colombie), d'où il est originaire.

Cependant, il a repris le trafic de drogue et a de nouveau été arrêté en octobre 1999 dans le cadre de l'"opération Millennium», qui a permis d'arrêter des dizaines de barons de la drogue présumés.

Fabio Ochoa a bénéficié d'une réduction de peine, selon des informations de presse.

Le cartel de Medellin a été fondé dans les années 1970 par Pablo Escobar, devenu le trafiquant de drogue le plus célèbre au monde, semant la terreur et menant d'une main de fer un véritable empire de la drogue jusqu'à sa mort, en 1993.