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Drame en Colombie 3 morts et 38 blessés : elle perd le contrôle de son monster truck et fait un carnage

ATS

4.5.2026 - 11:32

Au moins trois personnes sont mortes et 38 autres ont été blessées dimanche lors d'un spectacle automobile dans le sud-ouest de la Colombie, lorsqu'un monster truck a percuté des dizaines de spectateurs, ont indiqué les autorités. Une enquête a été ouverte.

Keystone-SDA

04.05.2026, 11:32

Le bilan est passé de deux à trois morts, a indiqué dans la soirée sur le réseau social X Juan Carlos Muñoz, maire de la ville de Popayán, où l'accident s'est produit.

Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent le véhicule, un 4X4 aux roues surdimensionnées, en train de franchir un parcours d'obstacles pendant une démonstration. La conductrice n'est pas parvenue à freiner après une cascade et, subitement, son véhicule s'est précipité vers les spectateurs, après avoir renversé les barrières métalliques qui séparaient le public de la piste.

«Nous sommes profondément attristés par cet accident [...] qui a fait, selon des chiffres provisoires, plus de 38 blessés et 3 morts», a déclaré M. Muñoz. Parmi les personnes décédées figure une fillette et plusieurs autres mineurs ont été blessés, ont rapporté les médias locaux.

Le maire de la ville a dit avoir ordonné l'ouverture d'une «enquête rigoureuse» afin de faire la lumière sur cet accident, qui n'aurait «jamais dû se produire».

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