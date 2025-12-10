  1. Clients Privés
Tradition Combats de reines : le Haut-Valais organisera la finale nationale

ATS

10.12.2025 - 12:10

La finale nationale des combats de reines de la race d’Hérens 2026 aura lieu les 9 et 10 mai à Aproz. Conformément à la tradition, l'organisation alterne chaque année entre les régions. Pour l'édition 2026, ce sont les Syndicats d'élevage de la race d’Hérens du Haut-Valais qui assureront la tenue de cet évènement.

La Finale nationale des combats de reines de la Race d’Hérens 2026 aura lieu les 9 et 10 mai à Aproz (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

10.12.2025, 12:10

10.12.2025, 12:11

Le comité d'organisation, dirigé par Aron Pfammatter, est déjà à pied d'oeuvre. Tous les présidents des syndicats d'élevage de la race d’Hérens du Haut-Valais sont représentés au sein dudit comité.

En 2025, la Fédération suisse d'élevage de la race d'Hérens (FSEH) avait dû reprendre l'organisation de la finale nationale, au pied levé, faute de syndicat prêt à l'assumer.

Outre la préparation, ensemble, de l'événement de mai prochain, les différents syndicats haut-valaisans travaillent à la concrétisation du projet de l'Oberwalliser Arena.

La construction de cette nouvelle enceinte à Tourtemagne est l'un des projets d'infrastructure les plus importants pour l'élevage de la race d'Hérens et l'organisation d'événements régionaux.

