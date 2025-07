«On devait manger comme des chiens»: l'ONG Human Rights Watch (HRW) alerte sur les «pratiques abusives» des Etats-Unis dans des centres de rétention pour migrants. Le président américain Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration l'une de ses priorités.

Keystone-SDA ATS

Entre cellules surpeuplées et plongées dans un froid glacial et migrants qui dorment à même le sol sous des néons allumés en continu, privés d'hygiène de base, le rapport publié lundi par HRW se concentre sur trois centres de rétention tous situés en Floride: le Krome North Service Processing Center, le Broward Transitional Center et le centre de rétention fédéral à Miami.

Il s'appuie sur les témoignages de huit hommes et trois femmes qui y ont été ou y sont encore en rétention, ainsi que de proches de sept migrants – dont plusieurs ont été expulsés – et de quatorze avocats spécialisés.

«Il n'y avait qu'une seule cuvette et elle était couverte d'excréments», décrit une femme à propos de la cellule dans laquelle elle dit être restée enfermée pendant des jours avec des dizaines d'autres femmes, sans lit ni intimité.

«Les gens se taisent»

«On devait se pencher et manger avec la bouche, comme des chiens», raconte un homme expliquant avoir été contraint de manger mains menottées dans le dos. Un autre rapporte des températures volontairement glaciales: «Ils ont monté la climatisation. On ne pouvait pas s'endormir tellement il faisait froid. J'ai cru que j'allais avoir une hypothermie».

Une femme raconte elle les violences psychologiques infligées. «Si vous demandez de l'aide, ils vous placent à l'isolement. Si vous pleurez, ils peuvent vous mettre à l'écart pendant deux semaines. Alors les gens se taisent», explique-t-elle.

Dans son rapport, HRW rapporte également des personnes privées de leurs traitements médicaux alors qu'elles souffrent de maladies chroniques comme le diabète, l'asthme ou encore des pathologies rénales.

L'ONG détaille en particulier le cas d'une femme victime de calculs rénaux, prise de vomissements et perdant conscience après plusieurs jours sans soins, finalement opérée d'urgence et renvoyée dans la même cellule. Selon HRW, cette privation d'accès à des soins médicaux «pourrait être à l'origine de deux décès» dans les trois centres concernés.

Les migrants qui y sont enfermés sont traités «de manière dégradante et déshumanisante», dans des «conditions qui constituent une violation flagrante des normes internationales en matière de droits fondamentaux», résume l'ONG.

Contactée par l'AFP, la police de l'immigration (ICE), dont les arrestations musclées avaient déclenché en juin un important mouvement de protestation à Los Angeles, n'a pas répondu dans l'immédiat.