Les 10.000 préservatifs proposés gratuitement aux athlètes participant aux Jeux de Milan Cortina ont trouvé preneurs en quelques jours, a confirmé le porte-parole du CIO Mark Adams samedi, jour de la Saint-Valentin.

Les Villages olympiques sont réputés de longue date pour être le théâtre de nombreuses relations sexuelles entre jeunes athlètes (image d’illustration). Imago

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Dix mille ont été utilisés, pour 2.800 athlètes. Comme on dit, à vous de voir», a déclaré, tout sourire, le porte-parole du Comité olympique international Mark Adams lors de son point-presse quotidien. Il était interrogé après des informations de presse selon lesquelles les stocks s'épuisaient, un peu plus d'une semaine après le début des Jeux (6-22 février).

Des chiffres qui ne surprennent pas Mialitiana Clerc, skieuse alpine malgache de 24 ans: la jeune femme avait déjà vu les préservatifs gratuits partir comme des petits pains lors des précédents Jeux d’hiver, à Pékin il y a quatre ans.

«Il y avait beaucoup de boîtes (remplies de préservatifs gratuits) à l’entrée de chaque bâtiment où nous logions, et chaque jour, les boîtes finissaient vides», a expliqué Clerc, qui s’exprimait lors du point-presse en tant que bénéficiaire d’une bourse du CIO.

«Je sais que beaucoup de gens utilisent des préservatifs ou les donnent à des amis en dehors des JO, c'est une forme de cadeaux pour eux», a-t-elle ajouté. Les Villages olympiques sont réputés de longue date pour être le théâtre de nombreuses relations sexuelles entre jeunes athlètes.

