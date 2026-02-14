  1. Clients Privés
JO 2026 «Comme on dit, à vous de voir» - Succès retentissant pour les préservatifs

Gregoire Galley

14.2.2026

Les 10.000 préservatifs proposés gratuitement aux athlètes participant aux Jeux de Milan Cortina ont trouvé preneurs en quelques jours, a confirmé le porte-parole du CIO Mark Adams samedi, jour de la Saint-Valentin.

Les Villages olympiques sont réputés de longue date pour être le théâtre de nombreuses relations sexuelles entre jeunes athlètes (image d’illustration).
Les Villages olympiques sont réputés de longue date pour être le théâtre de nombreuses relations sexuelles entre jeunes athlètes (image d’illustration).
Imago

Agence France-Presse

14.02.2026, 14:59

«Dix mille ont été utilisés, pour 2.800 athlètes. Comme on dit, à vous de voir», a déclaré, tout sourire, le porte-parole du Comité olympique international Mark Adams lors de son point-presse quotidien. Il était interrogé après des informations de presse selon lesquelles les stocks s'épuisaient, un peu plus d'une semaine après le début des Jeux (6-22 février).

Des chiffres qui ne surprennent pas Mialitiana Clerc, skieuse alpine malgache de 24 ans: la jeune femme avait déjà vu les préservatifs gratuits partir comme des petits pains lors des précédents Jeux d’hiver, à Pékin il y a quatre ans.

«Il y avait beaucoup de boîtes (remplies de préservatifs gratuits) à l’entrée de chaque bâtiment où nous logions, et chaque jour, les boîtes finissaient vides», a expliqué Clerc, qui s’exprimait lors du point-presse en tant que bénéficiaire d’une bourse du CIO.

«Je sais que beaucoup de gens utilisent des préservatifs ou les donnent à des amis en dehors des JO, c'est une forme de cadeaux pour eux», a-t-elle ajouté. Les Villages olympiques sont réputés de longue date pour être le théâtre de nombreuses relations sexuelles entre jeunes athlètes.

