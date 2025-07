Comment Carolina Wilga a survécu 12 jours dans l'outback australien

Carolina Wilga, une Allemande de 26 ans, a disparu après le début de son voyage dans l'outback reculé d'Australie occidentale. Après presque deux semaines, elle a finalement été retrouvée vivante, épuisée mais reconnaissante d'avoir été sauvée.

Carolina Wilga s'exprime pour la première fois en personne depuis l'hôpital. Supplied/WESTERN AUSTRALIA POLICE/AAP Image/dpa

Lea Oetiker / trad. Lea Oetiker

Pas le temps ? blue News résume pour toi Carolina Wilga a disparu dans l'outback australien après un accident avec son van et a été retrouvée douze jours plus tard, déshydratée mais vivante.

Elle a survécu en buvant de l'eau de pluie et en s'abritant dans des grottes.

Après son sauvetage, elle a remercié la communauté qui l'a aidée et souhaite poursuivre son voyage en Australie. Montre plus

Depuis deux ans, Carolina Wilga vit et travaille en Australie occidentale. Cette Allemande de 26 ans a gagné sa vie sur différents sites miniers avant de déménager à Fremantle, sur la côte de Perth.

Là, elle a acheté un van Mitsubishi et est partie en direction du nord-est. Selon la police, elle avait l'intention de se rendre aussi bien dans des régions isolées que sur la côte est de l'Australie.

Deux jours seulement après le début de son voyage, le contact avec ses amis et sa famille est rompu, le 29 juin. Ces derniers informent alors la police de la disparition de Carolina dans la région isolée de Wheatbelt.

Jeudi, les forces d'intervention découvrent finalement son van sur un terrain de la réserve de Karroun Hill - mais il n'y a aucune trace de Carolina. Alors, que s'est-il passé exactement?

Dernier message envoyé à une amie

Une amie de Carolina raconte à ABC qu'elle l'a vue pour la dernière fois le jour de son départ de Perth - le 28 juin - à l'auberge Sundance Backpackers à Fremantle. Une autre amie entre également en contact avec elle à deux reprises ce jour-là. À 7 heures du matin, Carolina lui écrit qu'elle n'apportera finalement pas de livre ni de bidon d'essence, car elle a «quelques choses à faire».

Vers 16h28, des caméras de surveillance montrent Carolina se rendant à une station-service sur Stirling Terrace à Toodyay. Elle s'arrête à une pompe à essence, sort et fait le plein de sa voiture. Elle entre ensuite dans le magasin pour payer. Dix minutes plus tard, son amie reçoit à nouveau un message : "Je ne pouvais tout simplement pas attendre plus longtemps. Ugh. J'étais fatiguée", dit Carolina. A 16h41, elle quitte à nouveau la station-service.

Voiture retrouvée abandonnée

Un jour plus tard - le 29 juin - Carolina est filmée pour la dernière fois à 12h10 par une caméra de surveillance dans une station-service, à environ 300 kilomètres au nord-est de Perth. Elle porte alors un jean déchiré, un t-shirt à manches longues de couleur crème et une écharpe de la même couleur.

Une amie prévient la police lorsqu'elle ne reçoit plus de réponses de Carolina. Pendant dix jours, ni les amis ni la famille ne parviennent à joindre la jeune femme. Le 7 juillet, la police informe finalement les médias de sa disparition.

Le jeudi, la police retrouve la voiture abandonnée dans la nature de la jeune femme de 26 ans, dans la région de Karroun Hill, à environ 300 kilomètres au nord-est de Perth. Apparemment, le van a des problèmes mécaniques. Il n'y a toutefois aucune trace de la jeune femme.

Région de l'outback impraticable

"Elle a probablement quitté sa voiture et s'est perdue dans cette immense région", explique la commissaire de police Jessica Securo à la chaîne ABC Radio Perth. Il s'agit d'une région de l'outback en grande partie impraticable. L'outback d'Australie occidentale est considéré comme particulièrement sauvage, extrêmement chaud et dangereux en raison de la faible densité de population et des conditions rudes.

"Bien qu'il y ait de nombreux sentiers, il est facile de se perdre ou de s'égarer si l'on ne connaît pas bien les lieux", souligne Securo. La police ne pense donc pas que Wilga ait pu être victime d'un crime.

L'enquêtrice de police Katherine Venn parle d'une "enquête globale" pour laquelle on demande l'aide de la population. La mère de Carolina Wilga, Katja, demande également le soutien des Australiens : "Si quelqu'un sait quelque chose, merci de contacter la police", écrit-elle dans les médias sociaux. Les perspectives ne sont pas bonnes. C'est l'hiver en Australie. La nuit, les températures descendent parfois en dessous de zéro.

Disparue depuis 12 jours

La jeune femme de 26 ans est maintenant portée disparue depuis 12 jours. Et puis enfin la nouvelle salvatrice : Carolina a été retrouvée "saine et sauve", comme l'a annoncé la police vendredi après-midi.

La conductrice Tania Henley trouve Carolina sur un chemin de brousse. Elle explique à ABC que Wilga fait signe sur le bord de la route. "Elle est maintenant en route pour l'hôpital de Perth afin d'y recevoir des soins médicaux", explique l'inspecteur de police Martin Glynn.

Selon la police, elle a bu de l'eau de pluie, de l'eau de flaques et a passé la nuit dans des grottes pour survivre. La jeune femme de 26 ans est retrouvée déshydratée et épuisée et souffre de blessures mineures comme des coups de soleil, de nombreuses piqûres d'insectes et une blessure au pied, écrit la police d'Australie occidentale sur Facebook samedi matin (heure locale).

"Elle a passé une bonne nuit. Elle a pris une douche. Nous sommes allés lui chercher à manger, ce qui a été un grand soulagement pour elle", a déclaré la commissaire de police Jessica Securo. Carolina est par ailleurs en "contact régulier" avec sa famille, qui est soulagée et reconnaissante que les autorités d'Australie occidentale utilisent "toutes les ressources" pour retrouver leur fille, poursuit Securo. Pour l'instant, la famille n'a pas l'intention de s'envoler pour l'Australie.

Voyage pas encore terminé

Lundi, la jeune femme prend la parole. Elle remercie "l'incroyable soutien dont j'ai bénéficié pendant mes recherches", écrit Carolina depuis l'hôpital. Elle ne savait pas auparavant quelle était sa place dans une culture à l'autre bout du monde, mais : "Maintenant, je sens que j'en fais partie", écrit-elle.

Elle est "profondément impressionnée par le courage, la serviabilité et la cordialité que l'on me témoigne ici". L'Australie occidentale lui montre ce que cela signifie vraiment de faire partie d'une véritable communauté. "Ici, l'humanité, la solidarité et l'attention sont importantes - et c'est ce qui compte le plus au final".

Elle adresse avant tout ses remerciements aux enquêteurs de la police, aux enquêteurs, au consulat allemand et au personnel médical. "Mes remerciements les plus profonds vont aussi à chaque personne qui a simplement pensé à moi - et bien sûr à ma sauveuse et à mon ange Tania !"

La jeune femme de 26 ans explique également pourquoi elle a quitté sa voiture alors qu'il y avait de l'eau, de la nourriture et des vêtements. "La réponse est la suivante : Je perds le contrôle de la voiture et je dévale un talus. Dans l'accident, je me cogne violemment la tête. Suite à l'accident, je quitte la voiture dans un état de confusion et je me perds. Je suis simplement infiniment reconnaissante d'avoir survécu".

Carolina ne veut pas quitter l'Australie après cette expérience. "Elle n'a pas encore réussi à rejoindre la côte est, c'est donc toujours sur sa liste de choses à faire", explique la commissaire de police Jessica Securo.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.