L'arnaque perfide des «fossoyeurs d'entreprise»

Les dommages se chiffrent en milliards. Les fossoyeurs d'entreprise reprennent des PME qui sont déjà au bord de la faillite. En leur nom, ils accumulent d'autres dettes qui ne seront jamais réglées.

Lorsque la procédure de faillite commence, le mal est déjà fait. Les faillites par effraction coûtent chaque année des milliards aux entreprises, aux particuliers et à la collectivité (image symbolique). Image : Keystone

Stefan Michel Stefan Michel

Que fait un fossoyeur d'entreprise? Ceux qui ne connaissent pas encore ce terme s'imaginent peut-être qu'il offre à une entreprise en faillite une fin digne et réconfortante pour tous. C'est en fait tout le contraire.

Ils reprennent, généralement contre des honoraires, une entreprise qui n'est déjà plus viable, mais qui n'a pas encore été déclarée en faillite. Dans certains cas, les anciens ayants droit économiques ont déjà transféré tout ce qui était exploitable à eux-mêmes ou à d'autres entreprises. Plus important encore pour euxs: ils gardent un blanc-seing, l'entreprise n'est mise en faillite que lorsqu'ils n'ont plus rien à y faire.

Le fossoyeur d'entreprise fait traîner la procédure de faillite aussi longtemps qu'il le peut et, souvent, il achète d'autres prestations ou biens, par exemple des téléphones portables, des ordinateurs ou même des voitures en leasing, aux frais de fournisseurs de bonne foi, comme l'écrit l'avocat Oliver Kälin dans un document sur le sujet. L'entreprise est de facto insolvable et l'entrepreneur de «pompes funèbres» n'a jamais eu l'intention de payer les marchandises achetées.

A un moment donné, la procédure de faillite ne peut plus être évitée. Lorsque tous les chiffres sont sur la table, il s'avère qu'il n'y a plus rien pour payer les dettes accumulées. Les créanciers n'ont rien.

Le fossoyeur n'a plus rien à perdre

La justice appelle ce délit «cavalerie de la faillite». Le canton de Zurich a déjà déclaré il y a quelques années que les dommages ainsi causés s'élevaient à plusieurs centaines de millions de francs par an. L'entreprise de renseignements économiques Creditreform parle de plusieurs milliards de francs de dettes non réglées dans toute la Suisse en raison de ce procédé.

«Le fossoyeur d'entreprise est une personne qui n'a plus rien à perdre», décrit Raoul Egeli, CEO de Creditreform, dans un entretien avec blue News. «Souvent, il a lui-même des dettes et sa solvabilité est si mauvaise qu'une nouvelle faillite n'y changera rien».

En principe, il ne fait que mettre son nom à disposition pour l'inscription au registre du commerce et se tient à la disposition des offices des poursuites et des faillites en tant qu'interlocuteur, explique la «NZZ» pour décrire la prestation du fossoyeur d'entreprise. En contrepartie, il perçoit un montant pouvant aller jusqu'à quatre chiffres, comme le montrent différents articles de presse sur des cas qui se sont terminés au tribunal.

Avant que les fossoyeurs ne prennent le relais, c'est souvent un intermédiaire qui agit. Les responsables de l'entreprise en difficulté s'adressent à lui, il organise la suite et s'occupe du transfert de propriété. Lui aussi perçoit généralement des honoraires à quatre chiffres. C'est le professionnel qui veille à ce que les procédures prescrites se déroulent correctement. Ou du moins qu'elles ne soient pas manifestement abusives.

Lorsque la justice intervient, le mal est déjà fait.

Mais ce n'est que lorsqu'il est trop tard que l'on s'aperçoit que les fossoyeurs d'entreprise enfreignent la loi. En règle générale, ils n'assument aucune responsabilité pour l'entreprise qui leur a été confiée. Ils ne s'occupent pas de la comptabilité, n'effectuent aucun paiement - souvent, ils ne transfèrent pas non plus les salaires et les prestations sociales. Ils se rendent ainsi coupables d'omissions comptables. En accumulant d'autres dettes, ils se rendent coupables de mauvaise gestion et, dans certaines circonstances, d'escroquerie, comme l'énumère l'avocat Kälin.

L'intermédiaire qui facilite aux responsables d'une entreprise en faillite la possibilité de se débarrasser de leurs dettes par une signature se rend coupable, selon Kälin, d'incitation à la mauvaise gestion ou de favoritisme.

Selon Egeli, il y a des personnes qui ont enterré bien plus de 100 entreprises. Cela n'est possible que si personne ne remarque que la même personne reprend une entreprise après des dizaines de faillites. Et ce, bien que la police cantonale zurichoise, par exemple, dirige une commission spéciale qui se concentre sur les faillites. Interrogée par blue News, la police cantonale ne donne pas de détails à ce sujet et renvoie aux statistiques criminelles et au rapport d'activité de la Cour suprême, dans lesquels on trouve des indices pour lutter contre l'abus des procédures de faillite.

Egeli est convaincu que si l'on ne parvient pas à mettre fin aux agissements des fossoyeurs d'entreprise, c'est principalement parce qu'il y a toujours des créanciers qui livrent sans vérifier la solvabilité et que les parquets, qui devraient mener les procédures, sont chroniquement surchargés. «C'est en premier lieu aux créanciers de réfléchir à qui ils fournissent des produits sur facture ou des prestations préalables». Avant de prêter de l'argent à un ami à titre privé, cette personne se demande en général si elle pourra récupérer son argent. Il en va de même dans le monde de l'entreprise, poursuit Egeli.

Vérifier coûte cher, ne pas le faire peut coûter encore plus cher.

Celui qui livre un ordinateur ou un téléphone portable sur commande à une entreprise devrait donc d'abord se renseigner sur la morale de paiement de cette entreprise. Cela demande beaucoup de travail et si le montant en jeu est relativement faible, cela peut être disproportionnellement cher.

Egeli objecte: «La vérification de la solvabilité peut par exemple être intégrée directement dans le processus de commande de la boutique en ligne. Il ne faut pas que les clients qui paient doivent financer les pertes sur créances». C'est le cas lorsque, par exemple, de grandes entreprises de vente par correspondance intègrent directement de telles pertes dans leurs prix.

Ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas faire payer les pertes à leurs clients honnêtes sont tributaires de données publiques comme celles du registre du commerce pour vérifier leur solvabilité. Mais ils ne peuvent guère se procurer un extrait du registre des poursuites pour chaque vente de téléphone.

Il existe en outre des entreprises spécialisées comme Crif, Intrum ou Creditreform, qui collectent et traitent des informations sur les entreprises pour vérifier leur solvabilité. Mais là aussi, les efforts et les coûts de la vérification doivent rester raisonnables par rapport au préjudice potentiel d'une facture impayée. Egeli précise : «Cela fait évidemment une différence s'il s'agit de 250 francs ou de 400 000 francs - plus la créance est élevée, plus les informations que nous fournissons sont approfondies».

Creditreform affirme avoir plus d'un million d'entreprises suisses dans sa base de données. Un logiciel propre à l'entreprise les analyse pour détecter les cas de suspicion de banqueroute. En 2024, plus de 800 cas suspects de ce type ont été constatés.

Les entreprises qui font surveiller la solvabilité de leurs clients par Creditreform en sont immédiatement informées. «Mais nous transmettons également les cas suspects aux autorités», souligne Egeli. L'abus de la procédure de faillite est un délit officiel que les organes judiciaires doivent également poursuivre, sans qu'un créancier ne le demande.

Principales victimes: les employés de l'entreprise en faillite

Creditreform a également calculé le préjudice causé par les factures impayées: 12 milliards de francs manquent dans les caisses de tous ceux qui, de bonne foi, livrent des produits sur facture. Les dettes non payées comprennent également les impôts, les primes d'assurance et autres.

Les personnes les plus durement touchées par les faillites ne sont souvent pas celles qui ne sont pas payées pour un produit livré ou un travail effectué. Dans de nombreux cas, ce sont les employés de l'entreprise en faillite qui subissent les plus gros dommages, souligne Egeli. «Souvent, les salaires et les cotisations patronales pour les prestations sociales ou la prévoyance professionnelle ne sont plus payés». Comme les entreprises sont les premières à ne pas payer d'impôts, la collectivité participe également à la perte, poursuit-il.

C'est d'autant plus choquant lorsque des entreprises sont créées dans l'intention de ne jamais payer de taxes, mais simplement d'offrir des services artisanaux particulièrement bon marché et, lorsque la situation devient critique, de remettre l'entreprise à un fossoyeur. Selon différents rapports et publications sur le sujet, cela se produit régulièrement dans les secteurs de la construction et du nettoyage ainsi que dans la restauration.

La procédure de faillite n'apporte que des miettes

En dernier lieu, il ne reste à ceux qui ne reçoivent pas l'argent qui leur est dû que la possibilité de demander la mise en faillite de l'entreprise concernée. Selon Egeli, l'avance moyenne sur les frais de la procédure s'élève à environ 5000 francs et constitue une source de revenus essentielle pour les offices des faillites.

La probabilité que les créanciers reçoivent ensuite leur argent est toutefois proche de zéro. «Dans 98,3% des cas, les créanciers repartent les mains vides». Le dividende de faillite - c'est-à-dire ce que les créanciers reçoivent après la liquidation d'une entreprise insolvable - s'élève en moyenne à moins de 3% de ce que l'entreprise en faillite leur doit.

Ainsi, un créancier à qui l'entreprise enterrée doit 150'000 francs recevrait en moyenne statistique 5000 francs - à peu près autant que ce qu'il devrait payer pour que la procédure soit ouverte.

Il ne vaut donc souvent pas la peine de se battre contre une entreprise insolvable pour récupérer son argent. Cela permet aux entreprises de fossoyeurs et à leurs intermédiaires de continuer à exercer leur activité sans être reconnus. Car c'est ce qui les fait vivre: rester le plus longtemps possible sous le radar, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à récupérer.

Pour Raoul Egeli, l'antidote est clair: «Contrôler systématiquement la solvabilité des clients et surveiller systématiquement les clients existants afin de savoir si un entrepreneur de pompes funèbres siège à la direction de l'entreprise».

En d'autres termes, les entreprises fournisseuses doivent se protéger elles-mêmes contre le risque de tomber dans le piège des pompes funèbres d'entreprise.