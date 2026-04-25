Comment «la Trump au féminin» marque et divise tout un pays

Gina Rinehart est la femme la plus riche d'Australie. Mais son succès s'accompagne de scandales, de trafic d'influence politique et de rituels de loyauté inhabituels au sein de sa propre entreprise.

En Australie, Gina Rinehart polarise les opinions comme personne d'autre. Keystone

Dominik Müller Dominik Müller

Une fois par an, les collaborateurs doivent s'arrêter et dire merci. Pas à l'équipe ou aux collègues, mais à une personne: Gina Rinehart, patronne de l'entreprise minière et agricole Hancock Prospecting et femme la plus riche d'Australie avec une fortune estimée à plus de 25 milliards de dollars US.

Selon des rapports internes obtenus par le «Guardian», la culture d'entreprise veut qu'avant Noël, les employés de Hancock rédigent des messages personnels à l'attention de leur patronne, dans lesquels ils expriment leur gratitude. En contrepartie, ils reçoivent de généreux bonus et participent à une loterie interne à l'entreprise qui distribue une fois par an 100'000 dollars australiens (environ 55'000 francs).

Officiellement, l'écriture de telles déclarations de gratitude est facultative. Mais d'anciens collaborateurs donnent une autre image. La pratique est activement encouragée par les cadres et s'étend à toute l'entreprise. Une preuve de la manière dont Gina Rinehart entretient un culte de la personnalité autour d'elle-même.

Fâchée avec la famille

Rinehart est l'un des personnages les plus hauts en couleur d'Australie. Elle vit dans une immense propriété dans une banlieue exclusive de Perth, la métropole d'Australie occidentale. Elle a récemment fait la une des journaux en mettant fin à un procès qui a duré plus d'une décennie avec trois de ses quatre enfants. Sur ordre du tribunal, l'entrepreneuse doit céder une partie de sa fortune à ses héritiers.

Gina Rinehart était engagée dans une bataille juridique de plusieurs années avec son fils John Hancock et sa fille Bianca Rinehart, ainsi qu'avec un autre enfant, au sujet de la fortune familiale. Imago

Pourtant, à l'origine de la richesse de cette femme de 72 ans se trouve également un héritage: elle est la fille du magnat du minerai de fer Lang Hancock et a repris l'entreprise après son décès en 1992. La firme était alors endettée, mais elle est aujourd'hui un groupe de matières premières très rentable et l'une des entreprises privées les plus importantes d'Australie en termes de chiffre d'affaires.

Dans les années 1990, elle a attiré l'attention du public en menant pendant des années une bataille juridique avec sa belle-mère Rose Porteous. Dans ce cadre, Rinehart a réclamé des avoirs d'un montant équivalent à 24 millions de francs suisses et a en même temps exprimé le soupçon que Porteous était responsable de la mort de son père.

Le ministre de la justice de l'Australie occidentale de l'époque, Peter Foss, avait d'abord refusé une exhumation. Ce n'est qu'après l'apparition de témoins des Philippines soutenant les accusations de Rinehart qu'une autopsie a été pratiquée - elle a toutefois révélé que Hancock était mort de mort naturelle. Il s'est avéré plus tard que Rinehart avait payé les témoins.

Promenade en bateau avec des athlètes olympiques

Après les batailles de boue privées, Rinehart a tout entrepris pour étayer son image publique de femme d'affaires prospère. En 2024, par exemple, elle a navigué sur la Seine, flanquée de stars du sport australien, en prévision des Jeux olympiques de Paris. En tant que mécène du sport australien, elle a fait savoir au grand public qu'elle avait contribué aux 53 médailles australiennes.

Elle a en outre fêté son 70e anniversaire en public avec une liste d'invités célèbres, un spectacle équestre et des feux d'artifice.

Entourée d'athlètes olympiques australiens, Gina Rinehart s'est montrée en 2024 lors d'une promenade en bateau à Paris. Imago

Les événements d'entreprise se transforment également régulièrement en hommages. Le «Guardian» rapporte ainsi les propos d'une employée qui, devant 450 invités, a déclaré que le meilleur de son travail était «notre présidente déterminée qui m'inspire à être une femme forte». Lors de la même cérémonie, des employés ont fait l'éloge de la «vision» et du «patriotisme» de Rinehart dans une vidéo produite à grands frais.

«Le meilleur de mon travail est notre présidente» Une employée d'Hancock

Une négationniste du climat convaincue

Gina Rinehart tente également d'exercer une influence politique - avec un think tank conservateur et des dons à l'opposition. Dernièrement, elle a soutenu bruyamment le candidat conservateur de droite Peter Dutton du Parti libéral d'Australie, qui a toutefois été battu lors de l'élection au poste de Premier ministre.

Elle rejette catégoriquement les demandes de salaire minimum et exige en revanche une baisse des impôts pour les riches.

De plus, Rinehart est une climatosceptique de premier ordre. En 2011, elle a déclaré qu'elle n'était pas convaincue que l'enrichissement de l'atmosphère terrestre en dioxyde de carbone provoquait un réchauffement significatif. En 2021, elle a qualifié de «propagande» les inquiétudes liées au changement climatique.

Au fil des années, elle a en outre financé l'Institute of Public Affairs à hauteur de plusieurs millions - un think tank qui n'accepte pas l'état de la recherche sur le changement climatique et qui lutte contre la protection du climat.

Fascination pour Trump

C'est peut-être ce scepticisme commun à l'égard du changement climatique qui a fait de Rinehart une fervente partisane du président américain Donald Trump. L'année dernière, elle était présente à la fête électorale de Trump dans son club privé de Mar-a-Lago en Floride, comme le prouvent des enregistrements vidéo diffusés par des médias australiens.

Selon des e-mails internes obtenus par le «Guardian», les collaborateurs de Hancock ont été invités à assister au discours d'investiture de Donald Trump.

Rinehart est une partisane avouée du mouvement Maga de Trump ("Make America great again") et se compte elle-même parmi les «Trumpettes», un groupe de soutien des fans de droite de Trump. Toni Holt Kramer, la fondatrice des «Trumpettes», a même qualifié Rinehart de «Donald Trump au féminin».

«L'Australie aussi doit abandonner les mythes de gauche et les contre-vérités de gauche» Gina Rinehart

Après la défaite électorale de Peter Dutton en Australie, elle a demandé aux libéraux de continuer à mener une «politique trumpiste» et a également cité l'Italie de Giorgia Meloni et la Hongrie de Viktor Orbán comme des Etats dont l'Australie devrait s'inspirer sur le plan politique. Là-bas, la population «abandonnerait les mythes de gauche et les contre-vérités de gauche» pour revenir au «bon sens et à la vérité».

Et à l'instar de Trump, Rinehart semble particulièrement affectée lorsque sa réputation est égratignée. Ainsi, en 2024, elle s'est opposée à un portrait d'elle peint par un artiste indigène primé et exposé à la galerie nationale de Canberra. Cela n'a servi à rien, le tableau est resté accroché.

Gina Rinehart dans la série de portraits "Australia in Colour" de l'artiste Vincent Namatjira. Bild: LUKAS COCH/IMAGO/AAP

Il faut avouer que ce portrait satiriquement exagéré ne flatte pas Rinehart. Son double menton passe au premier plan et les coins de la bouche abaissés ne donnent pas à son portrait une expression très avenante. Et cela dérangeait énormément la femme australienne la plus riche.

JD Vance: “So I know Don is fired up about Peanut the Squirrel.” pic.twitter.com/0tu3sDZHls — TheBlaze (@theblaze) November 4, 2024

Il n'est donc pas surprenant qu'une figurine argentée de «Peanut» - cet écureuil devenu la mascotte des protestations de droite lors de la campagne électorale américaine de 2024 après avoir été retiré à son propriétaire pour détention illégale d'animaux sauvages et euthanasié en raison d'une suspicion de rage - soit installée dans son bureau à la place du portrait controversé.