Au milieu des tensions géopolitiques, l'or se révèle une fois de plus être une valeur refuge. La BNS en profite également de manière significative. Comment se présente l'avenir ? Un expert évalue la situation.

L'or reste une valeur refuge pour les investisseurs. Sven Hoppe/dpa

Samuel Walder Samuel Walder

Aussi turbulente que soit la situation économique géopolitique, une constante peut être trouvée sur les marchés: les métaux précieux. Le prix de l'or augmente, pour le plus grand plaisir de la Banque nationale suisse (BNS).

Demain jeudi, la BNS publiera ses résultats financiers pour le premier trimestre 2026. L'UBS s'attend à un résultat équilibré, comme elle le précise dans un communiqué publié mardi. La raison: l'or.

L'UBS estime que le résultat de la BNS a été soutenu par le prix de l'or. La hausse du prix de l'or devrait avoir contribué à hauteur d'environ 8 milliards de francs au résultat du premier trimestre, estime l'UBS.

Mais l'or est-il vraiment un roc fiable alors que l'océan économique se déchaîne? blue News pose la question à Matthias Geissbühler, Chief Investment Officer à la Raiffeisen.

L'or au plus haut de tous les temps

L'expert explique: «Cette année, le cours de l'or a connu de véritables montagnes russes. A la fin du mois de janvier, le cours a dépassé entre-temps les 5500 dollars US l'once, un record absolu».

Avec le début de la guerre en Iran, l'or a de nouveau perdu de sa valeur et est tombé temporairement en dessous de 4500 USD/once. «La raison en était la forte hausse des prix de l'énergie, qui a entraîné des taux d'intérêt plus élevés et un dollar américain temporairement plus fort». Des taux d'intérêt plus élevés et un dollar plus fort sont un poison pour l'or.

Néanmoins, «depuis le début de l'année, le métal précieux jaune cote 10 bons pour cent de plus et fait donc partie des meilleures classes d'actifs cette année encore».

Matthias Geissbühler est Chief Investment Officer chez Raiffeisen. Raiffeisen

Les temps de crise secouent le prix de l'or

En temps de crise, de nombreux facteurs peuvent être à l'origine d'un prix fluctuant pour les placements de valeur. «En règle générale, l'or est considéré comme une valeur refuge en temps de crise ainsi que comme une très bonne protection contre l'inflation à long terme». Selon lui, rien n'a changé à cet égard.

«Dans le cadre de la guerre en Iran, on a toutefois assisté à un choc classique de l'offre. La hausse des prix du pétrole, a également poussé les attentes inflationnistes et les taux d'intérêt à la hausse». Des taux d'intérêt plus élevés signifient des coûts d'opportunité plus élevés, c'est-à-dire des coûts de renonciation, lors de la détention d'or. «En conséquence, des prises de bénéfices temporaires ont eu lieu».

Geissbühler maintient toutefois que «l'or reste une valeur refuge. Outre les incertitudes géopolitiques, le dérapage de la dette publique est un problème croissant pour l'économie». Dans ce contexte incertain, l'or a toujours sa place dans un portefeuille, ajoute-t-il.

Et l'expert lui dessine un avenir radieux: «Nous voyons un potentiel de cours supplémentaire dans les mois à venir. Notre objectif de cours est de 5500 USD/once, ce qui correspond à une hausse d'environ 15 pour cent par rapport aux cours actuels».

L'or oui, l'argent seulement avec prudence

Il n'est toutefois pas possible d'investir uniquement dans l'or. D'autres métaux précieux comme l'argent, le platine ou le palladium peuvent également être achetés. La tendance est toutefois un peu différente : «L'or reste au centre des préoccupations des investisseurs. Les autres métaux précieux sont nettement plus volatils et sont davantage influencés par la conjoncture».

En ce qui concerne le commerce d'autres matières premières, Geissbühler appelle à la prudence: plus le conflit du détroit d'Ormuz durera, plus les difficultés d'approvisionnement seront importantes. Les engrais, les produits chimiques et l'aluminium sont également concernés. «Le conflit a déjà fait augmenter le prix de diverses matières premières».

Le présent article a un but exclusivement informatif et ne constitue pas un conseil financier. Les analyses et estimations qu'il contient se basent sur des recherches approfondies, mais ne remplacent pas l'évaluation individuelle par des spécialistes. L'évolution des marchés financiers est influencée par de nombreux facteurs, parfois imprévisibles. Investir dans des actions, des cryptomonnaies et d'autres produits financiers comporte des risques, y compris une éventuelle perte de capital.