Comment les milliardaires de la tech se préparent à la fin du monde

Peter Thiel s'achète une villa en Argentine, Mark Zuckerberg s'enterre à Hawaï. Les hommes qui construisent notre avenir se préparent en secret à sa disparition. Une recherche de traces.

Le chef de Meta nie que son repaire hawaïen soit un bunker de la fin du monde. Il s'agirait «juste d'un petit abri, comme une cave». (image d'illustration) KEYSTONE

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Dans le quartier résidentiel le plus huppé de Buenos Aires se trouve une villa blanche que personne ne doit remarquer. Une clôture métallique noire empêche les regards indiscrets, des agents de sécurité accompagnent même les enfants des habitants lors des sorties. La voiture familiale doit porter une antenne satellite sur le toit.

Douze millions de dollars: c'est ce qu'a récemment déboursé le milliardaire américain de la technologie Peter Thiel pour cette propriété de 1'600 mètres carrés de surface habitable et six chambres à coucher.

Ce n'est pas une résidence secondaire pour les week-ends ensoleillés. Pour le cofondateur du groupe de données Palantir, l'Argentine est un «plan B», comme l'a formulé le «New York Times». Un lieu de retraite au cas où le monde s'écroulerait. Thiel est ainsi en bonne compagnie. Celui qui fait partie de la plus haute ligue de la Silicon Valley a préparé depuis longtemps sa voie de fuite.

Peter Thiel vient d'acheter une autre villa en Argentine. Getty Images

«The Event» : c'est ainsi qu'ils appellent la chute

Personne ne sait mieux que le théoricien américain des médias Douglas Rushkoff à quel point cette ambiance de fin du monde est profonde. En 2017, il a été transporté par avion dans une station isolée du désert pour des honoraires princiers, soi-disant pour une conférence sur l'avenir de la technologie.

Au lieu de cela, il s'est assis en face de cinq hommes super-riches qui n'étaient préoccupés que par une seule question: comment survivre à l'effondrement de la civilisation ? La Nouvelle-Zélande ou l'Alaska pour le bunker ? Et comment tenir les gardes armés en haleine si l'argent ne vaut plus rien ?

Les hommes ont sérieusement envisagé de mettre des colliers disciplinaires aux gardes ou de cacher la nourriture derrière des cadenas à combinaison qu'ils seraient les seuls à connaître. Ils ont appelé «The Event» le désastre auquel ils se préparent.

Un effondrement de l'environnement, des troubles sociaux, une attaque nucléaire, une épidémie incontrôlable ou un hack qui paralyse tout. De cette rencontre est né plus tard le livre très remarqué de Rushkoff «Survival of the Richest». Son constat amer: ce sont justement ceux qui font le plus de mal au monde qui croient fermement à sa disparition prochaine.

Un passeport en douze jours

Peter Thiel se prépare depuis des années. En 2011 déjà, il a obtenu la citoyenneté néo-zélandaise après avoir passé seulement douze jours dans le pays. Normalement, il faut environ 1 350 jours de séjour pour cela. Il a obtenu son passeport grâce à une clause d'exception rarement utilisée. En échange d'investissements et d'un don de plusieurs millions de dollars après le tremblement de terre de Christchurch. Le public n'en a eu connaissance que des années plus tard.

Son projet de bunker de luxe au lac Wanaka - un complexe avec des logements pour 24 hôtes - a été rejeté par le conseil municipal local, car il aurait détruit le paysage intact. Entre-temps, Thiel a découvert le sud de l'Amérique du Sud. Outre la villa de Buenos Aires, il aurait également acheté dans la station balnéaire chère de Punta del Este en Uruguay. Peu peuplée, loin des foyers de crise du monde, approvisionnée en abondance en énergie et en nourriture. Pour un apocalyptique, c'est un refuge idéal.

Le bunker de Zuckerberg, les masques à gaz d'Altman

Thiel n'est toutefois qu'un visage éminent de tout un milieu. Mark Zuckerberg fait construire depuis 2014 sur l'île hawaïenne de Kauai un domaine d'environ 570 hectares, soit l'équivalent d'environ 800 terrains de football.

Selon une enquête du magazine «Wired», cela comprend un abri souterrain d'un peu plus de 465 mètres carrés avec sa propre alimentation en électricité et en nourriture. Coûts estimés : 270 millions de dollars, garantis par des clauses de confidentialité pour les ouvriers du bâtiment. Le chef de Meta nie qu'il s'agisse d'un bunker de la fin du monde. Il s'agirait «juste d'un petit abri, comme une cave».

Le chef d'OpenAI, Sam Altman, se montre plus ouvert. «J'ai des armes, de l'or, de l'iodure de potassium, des antibiotiques, des batteries, de l'eau, des masques à gaz de l'armée israélienne et un grand terrain à Big Sur où je peux me rendre en avion», racontait-il déjà en 2016. Le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, appelle tout simplement de telles dispositions «assurance apocalypse» et estime que jusqu'à la moitié des entrepreneurs tech super riches en possèdent une.

Mark Zuckerberg n'envisage pas toujours l'avenir de manière positive. Imago

La peur de sa propre création

Ce qui est vraiment dérangeant, c'est ce que ces hommes craignent le plus. A savoir les conséquences de leur propre création. Plusieurs d'entre eux sont en train de développer cette intelligence artificielle qu'ils considèrent comme une menace existentielle. Le cofondateur d'OpenAI, Ilya Sutskever, aurait déclaré en interne qu'ils allaient «définitivement construire un bunker avant de publier AGI». Autrement dit, une IA supérieure à l'homme.

Altman, quant à lui, a avoué en toute franchise que toutes ses réserves ne serviraient à rien en cas d'urgence. «Rien de tout cela ne vous aidera si AGI tourne mal, mais c'est un passe-temps agréable». Ses scénarios de peur sont un virus tueur modifié en laboratoire, une IA qui nous attaque et des puissances nucléaires qui se battent pour des matières premières rares. C'est une logique étrange. On construit le danger et en même temps on se creuse les méninges pour le fuir.

La Suisse a construit depuis longtemps

Alors que l'élite de la tech investit des centaines de millions dans des cachettes privées, la Suisse a résolu le problème à sa manière, sans se soucier des conséquences. Il existe dans le pays plus de 360 000 abris, comme l'écrit la «NZZ». Mathématiquement, il y en a assez pour toute la population. En 2006, le taux de couverture était même de 114%. L'obligation de construire des abris est en vigueur depuis 1963 et une place protégée moyenne coûte en une seule fois environ 1'500 francs. Le bunker américain des milliardaires coûte dix mille fois plus cher et protège une poignée d'élus.

Cette mentalité de «hérisson» est un héritage de la guerre froide. A Lucerne se trouvait autrefois, avec le tunnel du Sonnenberg, la plus grande installation de protection civile du monde, conçue pour accueillir jusqu'à 20'000 personnes, avec un hôpital et un studio de radio. Face à la guerre en Ukraine, le système connaît une renaissance et une nouvelle ordonnance sur la protection civile entrera en vigueur en 2026. La différence décisive avec la Silicon Valley ne réside pas dans la peur, mais dans l'attitude qui la sous-tend.

Car c'est là que se trahit le véritable motif des super-riches. Le bunker privé ne sert pas à survivre à la catastrophe, mais à y survivre sans le reste d'entre nous. Et même dans ce fantasme, les milliardaires échouent sur une question simple, sur laquelle les interlocuteurs de Rushkoff ont ruminé une heure entière à l'époque: comment éviter que ses propres gardes ne prennent eux-mêmes le commandement à un moment donné ?