L'attaque à la bombe américaine de 37 heures contre trois installations nucléaires en Iran le week-end dernier a poussé les pilotes aux limites de la résistance humaine. Comment se sont-ils préparés à cette mission?

Des pilotes se rassemblent près d'un B-2 Spirit sur la base aérienne de Whiteman dans le Missouri le 9 mai 2025. KEYSTONE/Staff Sgt. Joshua Hastings/U.S. Air Force via AP

Gabriela Beck

Le week-end dernier, le bombardement américain de trois installations nucléaires en Iran a duré environ 37 heures. Sept bombardiers furtifs B-2, chacun avec deux membres d'équipage, ont fait un aller-retour non-stop autour de la moitié du monde: l'un des plus longs raids aériens de l'histoire militaire moderne et un énorme effort pour les pilotes.

Melvin G. Deaile sait ce que c'est que d'être dans le cockpit lors d'une telle mission marathon. Ce colonel de l'Air Force à la retraite faisait partie de l'équipage du B-2, dont le bombardement de 44 heures sur l'Afghanistan en 2001 détient encore aujourd'hui le record de la plus longue mission.

Il a décrit à «CNN» certains aspects de sa mission de l'époque, tout en précisant qu'il se basait uniquement sur sa propre expérience, qu'il n'avait aucun aperçu personnel de l'attaque de samedi et qu'il ne parlait pas au nom du ministère de la Défense.

Des «pilules Go» pour rester éveillé

Pour la mission en Afghanistan, des pilotes qualifiés pour les missions avaient donc été entraînés à l'époque sur un simulateur de longue durée afin d'adapter leurs cycles de sommeil. Mais ces simulations ne duraient en général que 24 heures d'affilée. Les médecins de bord auraient en outre donné des somnifères aux équipages dans les jours précédant les attentats, afin qu'ils puissent se reposer avant la mission, rapporte Deaile.

Il était courant que les deux membres d'équipage d'un bombardier B-2 soient assis sur leur siège lors de situations de vol critiques comme le décollage, le ravitaillement en carburant, le bombardement et l'atterrissage. Pendant les heures intermédiaires, ils dormaient à tour de rôle dans un petit lit de camp derrière les sièges du cockpit. «Bien sûr, toute personne qui part en mission de combat est exposée à un certain degré d'anxiété», raconte Deaile à CNN, «mais à un moment donné, on arrive à dormir, simplement parce que le corps en a besoin».

Les deux membres d'équipage auraient en outre reçu un soutien chimique pour rester éveillés. «Le médecin de bord avait autorisé la prise de ce que l'on appelle des 'pilules Go' - des amphétamines», explique Deaile.

Des «sacs à pisse» remplis de litière pour chat

La situation des toilettes à bord était primitive, poursuit Deaile. Il y avait bien des toilettes chimiques, mais on ne les utilisait qu'en cas «d'urgence plus importante», afin de ne pas les surcharger. Il n'y avait pas de cloison entre les toilettes et les sièges des pilotes. «L'intimité, c'est quand on regarde ailleurs», dit-il. Mais les hautes altitudes ont un effet déshydratant, il était donc indispensable de boire suffisamment. Deaile estime que lui et l'autre pilote buvaient environ une bouteille d'eau par heure. Ils urinaient dans des «sacs à pisse» Ziploc remplis de litière pour chat.

Le colonel de l'armée de l'air à la retraite souligne que les directives ont pu changer au cours des plus de deux décennies qui se sont écoulées entre sa mission de vol au-dessus de l'Afghanistan et la mission la plus récente. Son expérience pourrait éventuellement ne pas correspondre à celle des équipages de bombardiers de samedi.