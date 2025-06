A New York, les démocrates votent avec un nouveau système. Ce n'est pas le ou la première qui gagne, mais la personne qui a le plus de soutien.

A New York, les démocrates s'apprêtent à organiser des primaires passionnantes. Le parti choisit son candidat ou sa candidate pour la prochaine grande élection.

En tête de la course : Andrew Cuomo, l'ancien gouverneur avec une grande expérience politique, et Zohran Mamdani, un homme de gauche en pleine ascension du Queens. Cuomo est encore légèrement en tête dans la plupart des sondages. Mais cela peut être trompeur - car à New York, on vote selon un système spécial qui peut rapidement faire trébucher les favoris.

Pas de croix, mais un classement

Au lieu de cocher d'une croix la personne de leur choix, les électeurs établissent un classement de leurs favoris. Qui est mon premier choix ? Qui serait acceptable en cas de besoin ? Ce procédé s'appelle le «vote préférentiel» ou, en anglais, «Ranked Choice Voting».

Il fonctionne selon un principe simple: on compte d'abord les premières voix. Pour combien de votants la personne est-elle en première position ? Si personne n'en a plus de la moitié, le nom en dernière position est éliminé. Leurs voix sont alors transmises à la personne suivante sur le bulletin de vote. Cela continue jusqu'à ce que quelqu'un obtienne la majorité absolue.

Celui qui arrive souvent en deuxième position peut gagner

Cela signifie que ce n'est pas seulement le premier choix qui compte. Celui qui arrive souvent en deuxième ou troisième position peut également gagner. C'est précisément ce qui pourrait jouer en faveur de Zohran Mamdani.

Beaucoup le considèrent comme une bonne alternative - même s'ils placent quelqu'un d'autre à la première place. Cuomo, en revanche, est certes connu, mais aussi controversé. Nombreux sont ceux qui préféreraient le voir disparaître de la liste.

Lorsque des candidats moins connus sont éliminés au cours du dépouillement, ceux qui sont considérés par beaucoup comme «encore défendables» en profitent. Mamdani pourrait ainsi accumuler des voix sur plusieurs tours - et arriver en tête à la fin, alors qu'il était initialement en queue de peloton.

Le peuple ne doit pas voter tactiquement

Le système a un avantage évident: il n'oblige personne à voter de manière tactique. Celui qui souhaite le plus Mamdani peut le placer en première position sans craindre de «gaspiller» sa propre voix. S'il est éliminé, sa voix comptera simplement pour la personne suivante sur la liste.

Ainsi, ce ne sont pas les plus bruyants qui gagnent à la fin, mais ceux qui rencontrent une large approbation. Autre avantage: les candidats sont incités par le système électoral à recommander également leurs concurrents.

En Suisse aussi, on réfléchit à la question de savoir si le vote préférentiel serait une meilleure solution, surtout pour les élections au scrutin majoritaire comme celles du Conseil des Etats. Aujourd'hui, deux tours de scrutin sont souvent nécessaires.

Celui ou celle qui échoue au premier tour n'a pas de chance même si son programme convient à beaucoup. De ce fait, de nombreux électeurs doivent voter de manière stratégique.

Les partis polaires ont moins de chances

Ceux qui votent honnêtement courent le risque de «donner» leur voix. Le Ranked Choice Voting pourrait résoudre ce dilemme et même rendre un deuxième tour de scrutin superflu, selon le «"laboratoire démocratique".»

Les premiers tests ont déjà eu lieu, par exemple lors des élections au Conseil des Etats en 2023 ou au Conseil d'Etat de Bâle-Ville en 2024. Les résultats d'un sondage montrent que le système est efficace. Il pourrait produire d'autres vainqueurs. Lors des élections au Conseil des Etats, il s'est par exemple avéré que l'actuelle titulaire du poste du PS, Eva Herzog, aurait manqué la majorité absolue.

Comparaison de l'élection réelle (scrutin majoritaire avec quatre candidats ; page de gauche) et de l'élection majoritaire avec dix candidats (page de droite) Demokratielabor

Près de la moitié de la population, habituellement fatiguée de voter, participerait peut-être plus volontiers si elle pouvait indiquer plusieurs candidats par ordre de préférence. De nombreux électeurs réguliers souhaitent également cette nouvelle procédure. Elle reflèterait mieux leurs préférences politiques, sans aucun calcul tactique.