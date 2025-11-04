Comment Trump se vautre dans le luxe alors que des millions de personnes sont menacées par la famine

D'un côté, le shutdown pose de gros problèmes aux plus pauvres. De l'autre, le président américain organise une luxueuse fête du Grand Gatsby aux frais de l'Etat et présente du nouveau marbre dans la salle de bain Lincoln de la Maison Blanche. Quelque chose ne va pas aux Etats-Unis, selon Jon Stewart.

Sur le visage de Jon Stewart, on peut voir à quel point le shutdown amuse le gouvernement américain. YouTube/The Daily Show

Le "Daily Show" a été prolongé jusqu'en 2026.

Jon Stewart consacre la dernière édition du late night show au "Shutdown Showdown 2025".

L'émission met en lumière la fête du Great Gatsby de Donald Trump dans son club de luxe de Mar-a-Lago et montre comment le président américain se vante de la salle de bain en marbre récemment rénovée à la Maison Blanche.

Dans le même temps, la droite montre peu de compassion pour les pauvres qui ne reçoivent plus d'aide alimentaire et invoque soudain le respect des règles et des tribunaux. Montre plus

Tout d'abord, Jon Stewart a de bonnes nouvelles pour les fans du "Daily Show" : le géant des médias Paramount a prolongé le contrat avec la légende du late night. Contrairement à Stephen Colbert, Stewart pourra donc faire des blagues à la télévision pendant les élections de mi-mandat de l'automne prochain. "Ce sera notre 30e année", dit-il en pensant à l'émission.

Jon Stewart a été et est toujours le deuxième présentateur du "Daily Show", aux commandes de 1999 à 2015, avant de revenir en 2024 et de divertir le public tous les lundis depuis lors. Le soir du 3 novembre, son monologue ne peut avoir qu'un seul thème : le "Shutdown Showdown 2024".

Le "président au grand cœur" avec son "avion diarrhéique".

Le fait que le gouvernement fédéral ne fonctionne plus laisse des traces, l'homme de 62 ans le sait. Les primes d'assurance maladie augmenteraient et des millions perdraient l'accès à l'aide alimentaire - les SNAP Benefits. "Cela vous brise le cœur autant que cela vous met en colère", dit Stewart, "mais il y a un Américain que cela touche plus durement que n'importe qui d'autre".

Apparition de Mike Johnson dans l'introduction à partir de la minute 3:06 : "Le président veut désespérément que l'aide alimentaire aille aux citoyens américains qui en ont désespérément besoin". Et : "C'est un président au grand cœur".

La réaction :

Sans paroles. YouTube/The Daily Show

Grand cœur ? Stewart rappelle la vidéo de l'IA de Trump, dans laquelle il est un pilote couronné qui lance de la diarrhée sur des manifestants No Kings : "Peut-être fait-il cela par amour. Je ne sais pas. Cela me semble un peu méprisant", estime le présentateur. Mais il y a peut-être d'autres choses que le président fait pour son peuple.

"Simplement Hollywood-Babylon-Sch*****"

Qu'a fait Trump le soir où l'aide alimentaire aux plus démunis a pris fin ? L'image du père de famille soucieux se confirme-t-elle, demande Stewart de manière hérétique, car la suite est claire : des images d'une fête d'Halloween mondaine dans le club de luxe de Trump, le Mar-a-Lago en Floride.

"A quel point les sièges du Mar-a-Lago sont-ils inconfortables ?", demande Stewart. YouTube/The Daily Show

"Il ne travaille pas pour le peuple américain, c'était juste Hollywood-Babylon-Sch*****", s'insurge Stewart en disant :

«[Cela] montre une fois pour toutes que Trump se fiche complètement de donner l'impression qu'il s'en soucie.»

La soirée "Great Gatsby" de Trump est une "ode à la décadence et à l'hédonisme", s'énerve l'animateur de late night : Même pour Jeffrey Epstein, c'en aurait été trop. "Il y avait des danseurs, des costumes, du champagne - une fête magnifique dont le slogan était manifestement l'inégalité des revenus bruts".

Ce que Stewart ne dit pas : La fête de Trump dans son propre club a coûté la bagatelle de 3,4 millions de dollars. Et ce sont les contribuables qui règlent cette facture. YouTube/The Daily Show

Une pancarte à la fête dit : "Une petite fête n'a jamais tué personne". "Avez-vous seulement lu 'The Great Gatsby' ?", s'exclame Stewart. "Alerte spoiler : la fête a tué quelqu'un. Même deux personnes. 'The Great Gatsby' est un récit d'avertissement. Et c'est le thème de votre fête ? Quoi ?"

Fête du Great Gatsby olé : "S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent du gâteau". Cette phrase est d'ailleurs mise dans la bouche de Marie-Antoinette, bien que l'aristocrate française ne l'ait pas prononcée. Le physique de Marie-Antoinette est en effet évoqué à un autre moment du spectacle. YouTube/The Daily Show

Ce que la salle de bal de Donald Trump rappelle à Jon Stewart

Normalement, en temps de détresse, il y a un consensus : "Qu'on fasse au moins semblant de ressentir la douleur des gens", exprime l'hôte du spectacle.

Plus d'aides alimentaires, des assurances maladie en hausse et des droits de douane qui ruinent les petits commerces, énumère Stewart. "Mais tout cela va s'arranger, car Donald Trump construit une salle de bal qui ressemble à l'intérieur du vagin de Marie-Antoinette. Ouais !" Alors que les rires du public du studio s'estompent, il ajoute : "En fait, je n'en sais rien. C'était grossier... Je l'ai juste entendu".

[Cheering] : Stewart compare la salle de bal de Trump aux entrailles de la reine de France et de Navarre. YouTube/The Daily Show

Dans l'interlude suivant, à partir de la minute 8:42, des chaînes d'information rapportent que Trump a posté six messages et partagé 25 photos en une journée, montrant la salle de bain Lincoln fraîchement rénovée de la Maison Blanche - y compris la vue que l'on a depuis les toilettes.

"Je ne suis pas architecte, mais qui fait des fenêtres qui vont jusqu'au niveau de l'A****** ?", se demande Stewart. Que doivent penser les touristes ? YouTube/The Daily Show

Mais n'y a-t-il pas en fait pour Trump des moyens de poursuivre les aides alimentaires ? Dans le clip à partir de la minute 9:53, plusieurs républicains répondent : malheureusement non. "L'argent pour le faire n'existe pas", dit Mike Johnson. "Le président Trump ne peut pas faire de magie". Un collègue de parti souligne qu'il faut s'en tenir au "code de la route".

Soudain, Washington accorde de l'importance aux règles

"Est-ce que vous venez de dire que vous ne pouvez pas le faire à cause du code de la route ? Depuis quand cette administration respecte-t-elle les règles ?", rit Stewart, incrédule. Pourquoi ?

«Vous avez tous été des pu***** de voleurs de voitures pendant toute cette présidence.»

Stewart prend de l'élan : "Hé les gars, on fait juste une petite pause - du bombardement non autorisé de bateaux dans les Caraïbes et de l'expulsion de coiffeurs dans des prisons au Salvador. Et ne pas dépasser par la droite".

Le ministre des Finances Scott Bessent, dont le ministère pourrait mettre à disposition des fonds pour l'aide alimentaire, s'exprime sur CNN en disant que Trump doit d'abord attendre le verdict des tribunaux. "Les tribunaux ? Le code de la route et les tribunaux ? Vous vous moquez de moi maintenant ?", japonise le New-Yorkais.

"Des jours de pluie"

En direction de la Maison Blanche, il dit : "Tu veux attendre que les juges-agitateurs activistes, fous, gauchistes, haineux envers Trump, partiaux, hautement partiaux et dérangés te donnent un okey-dokey? C'est ça que j'entends ?"

Encore une fois, Bessent en voix off : "Trump est très désireux de le faire, et cela doit passer par les tribunaux". "N'importe quoi", rétorque Stewart. Le 31 octobre, les juges ont ordonné au gouvernement d'utiliser les fonds d'urgence existants pour poursuivre les aides alimentaires. Mais Stewart trouve "folle" la manière dont les républicains en parlent.

Kevin Hassett montre pourquoi dans le clip à partir de la minute 12:59 : "Nous avons un petit pot de bons alimentaires pour les jours de pluie en cas de catastrophe", exprime le politicien. Il couvre un demi-mois d'aide alimentaire.

Kevin Hassett demande s'il faut vraiment utiliser les fonds d'urgence pour la situation d'urgence actuelle. Jon Stewart n'en revient pas. YouTube/The Daily Show

"Et ils disent : libérez simplement cela", poursuit Hassett. "Mais si ce pot est vide pour les jours de pluie, que se passe-t-il quand nous avons un jour de pluie ?" Stewart prend un air incrédule : "Il n'est pas nécessaire que ce soit littéralement un jour de pluie", dit-il.

"Pourquoi les gens qui pèsent 150 kilos reçoivent-ils une aide alimentaire ?"

Quel est le problème de la communauté maga avec le SNAP, qui aide 42 millions à se nourrir - dont 16 millions d'enfants ? Le "Daily Show" diffuse à partir de la minute 14:12 un clip de la chaîne de droite "Newsmax", qui rapporte que les bons SNAP sont utilisés pour acheter du caviar sur Amazon.

Plus loin, il est dit à propos des images de femmes noires que "beaucoup" de bénéficiaires du SNAP ont "naturellement" menacé d'aller voler et d'attaquer quiconque tenterait de les arrêter. Ailleurs, le présentateur Rob Schmitt déclare : "Pourquoi les gens qui pèsent 150 kilos reçoivent-ils une aide alimentaire ? N'y a-t-il pas de limite de poids pour un programme de repas gratuits ?"

C'est ainsi que "Newsmax" dresse le portrait des bénéficiaires de l'aide alimentaire. YouTube/The Daily Show

Schmitt affirme que les bons alimentaires sont vendus pour pouvoir "se faire les ongles, les extensions de cheveux ou les cheveux". "Subtil", commente Stewart à propos des connotations racistes. "Je ne sais même pas à qui vous faites allusion".

Pendant ce temps, Trump dépense des dizaines de milliards pour soutenir la monnaie argentine. "L'Argentine se bat pour sa vie, jeune dame", dit Trump dans l'introduction à partir de la minute 17:07. "Ils ne savent rien à ce sujet. Ils se battent pour leur vie. Vous comprenez ce que cela signifie ? Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien, ils luttent si durement pour survivre".