Ils voulaient «se déconnecter un peu», ils ne sont jamais repartis !

Moins d'agitation, plus de vie: Roger et Nicole Kündig ont quitté la Suisse pour faire une pause en Irlande. Et ils y sont restés. Aujourd'hui, ils expliquent pourquoi cette décision leur semble toujours juste.

Roger, Simon et Nicole Kündig. Le couple suisse a émigré en Irlande en 2006 et leur fils est né en 2014. zvg

Noemi Hüsser Noemi Hüsser

Lorsque Roger et Nicole Kündig parlent de leur émigration, ils n'utilisent pas ce mot. En effet, pour eux, cela n'a pas commencé par une émigration, mais par une pause.

En avril 2006, le couple est parti pour l'Irlande, avec le projet de vivre une année à l'étranger. On dirait aujourd'hui «congé sabbatique», raconte Roger Kündig lors d'un entretien téléphonique avec blue News. Pour lui, il a toujours été clair qu'il voulait un jour vivre à l'étranger pour une durée limitée: voir autre chose, faire autre chose, se déconnecter un peu.

Sa femme Nicole était plus réservée. L'impulsion décisive est venue de l'extérieur: le département de l'entreprise pour laquelle elle travaillait a été déplacé. Au lieu de marcher trois minutes, elle aurait soudain dû faire la navette en voiture pendant 40 minutes. «C'est peut-être ce dont j'avais besoin. C'est à partir de là que j'étais prête à suivre le mouvement», dit-elle.

«Nous n'aurions jamais pensé rester» Roger und Nicole Kündig

Les deux ont commencé à planifier. L'Irlande n'était pas une destination de rêve dès le départ. C'était plutôt la réponse la plus évidente à ce qu'ils recherchaient: anglophone, nature, grands espaces... et pourtant pas trop loin de la Suisse. Ils ont quitté leur travail et leur appartement et ont entreposé leurs meubles chez des proches. Roger avait 26 ans, Nicole 24.

Et l'Irlande leur a convenu. Si bien qu'aujourd'hui, les meubles sont toujours chez les proches! «Nous n'aurions jamais pensé rester», disent les Kündig, aujourd'hui âgés de 46 et 44 ans. En fait, ils avaient toujours prévu de rentrer en Suisse au bout d'un an.

D'abord engagés dans un hôtel

Mais en parlant avec les Kündig, on se rend vite compte qu'ils ne font pas partie de ces personnes qui planifient leur vie ou suivent un plan quinquennal. Ils décident au jour le jour de ce qui leur convient et l'Irlande leur convenait. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. «Nous avons toujours dit: tant que cela nous plaît, nous restons. Si l'un d'entre nous ne l'aime plus, nous nous pencherons sur la question. Mais même après 20 ans, nous n'avons pas encore atteint ce point», raconte Roger.

Mais revenons au début de leur aventure irlandaise: en 2006, le couple est engagé dans un hôtel de la petite ville de Donegal. A environ trois heures de route au nord-ouest de Dublin, près de la frontière avec l'Irlande du Nord: environ 3000 personnes y vivent. Au lieu de rangées de maisons, ce sont les prairies et les moutons qui caractérisent le paysage.

Roger se souvient encore très bien de ses premiers jours en Irlande. Il est arrivé deux jours avant Nicole, a loué une voiture et s'est rendu dans le Donegal sur de mauvaises routes avec une carte en papier. «Quand je suis arrivé, je me suis dit: c'est très différent de la Suisse». Il a réservé la chambre la moins chère qu'il a pu trouver et a visité incognito l'hôtel dans lequel ils allaient travailler. «Je voulais simplement avoir une idée de l'endroit où nous allions passer les douze prochains mois». Il est ensuite allé chercher Nicole à l'aéroport de Dublin.

Dès lors, les Kündig ont pu vivre sur le site de l'hôtel: dans un petit appartement indépendant au-dessus d'une écurie. Le cheval de Nicole est également venu de Suisse avec eux et a été logé là. Les propriétaires de l'hôtel les ont accueillis à bras ouverts. «Ils nous ont reçus comme des membres de la famille», racontent les Kündig. Cela a facilité leur arrivée.

Roger et Nicole Kündig quatre mois après leur arrivée en Irlande. zvg

C'est aussi l'une des raisons décisives pour lesquelles ils ne sont pas rentrés chez eux après un an: non seulement le pays leur a plu, mais aussi les gens, le calme et le mode de vie que les Kündig ont trouvé en Irlande.

Nicole travaillait comme nounou pour les propriétaires de l'hôtel, Roger dans la cuisine. Pour ce dernier, il était clair qu'il devait passer par le bas de l'échelle professionnelle pendant un certain temps. «Tu ne peux pas arriver dans un pays étranger et t'attendre à ce que tout se passe comme en Suisse», dit-il. Comme il s'y connaissait en informatique, il est rapidement devenu le point de contact en cas de problèmes techniques. Petit à petit, il a gravi les échelons, est devenu le bras droit du propriétaire et a fini par prendre en charge le marketing.

«Quand on va seul dans un pub, on en ressort avec de nouveaux amis»

Parallèlement, Roger et Nicole ont commencé à monter une agence de voyage proposant des séjours en Irlande et en Irlande du Nord, afin de pouvoir partager leur enthousiasme et leur amour du pays avec d'autres personnes.

En 2011 , ils ont acheté un cottage vieux d'une centaine d'années. Le terrain de 200'000 mètres carrés ne coûtait que huit centimes par mètre carré en raison de la crise économique qui sévissait alors en Irlande. En 2014, leur fils Simon est né.

Le cottage que Roger et Nicole Kündig ont acheté en 2011 - et où ils vivent encore aujourd'hui. zvg

Avec la naissance de Simon, les Kündig se sont encore plus intégrés dans la culture irlandaise. «Quand tu as un enfant, il est normal qu'il joue au football gaélique», explique Roger. Ce sport est un mélange de rugby et de football, surtout répandu en Irlande. Par le biais de l'école et du sport, ils ont rapidement noué des liens avec d'autres parents.

Une fois, raconte Roger, il a conduit son fils à l'entraînement. Un autre père lui a fait remarquer qu'un des phares de sa voiture était cassé. Sur place, plusieurs personnes ont spontanément aidé à la réparation pendant que leurs enfants étaient à l'entraînement. «À la fin, nous étions sept autour de la voiture».

C'est ainsi que les Kündig décrivent les gens en Irlande: chaleureux, ouverts, serviables. Selon eux, ceux qui vont seuls dans un pub en repartent avec de nouveaux amis.

En revanche, ils trouvent souvent la Suisse agitée. «Tu arrives à Zurich, tu prends l'autoroute et tu te dis tout de suite: pourquoi tout le monde est-il si pressé ici ?», dit Roger. En Irlande, tout est plus calme. On ne travaille pas pour des symboles de statut social comme une voiture de luxe, mais pour la vie. «Quand l'argent est rare, on adapte son style de vie».

La nature et les espaces infinis - voilà ce que la famille Kündig apprécie en Irlande. zvg

Lorsque les propriétaires de l'hôtel ont vendu leur établissement en 2019, les Kündig ont profité du moment pour miser davantage sur leur entreprise de voyage. Aujourd'hui, Nicole travaille encore deux jours par semaine à l'hôtel en tant que concierge, mais Roger n'y va plus. «L'hôtel était une affaire de cœur. J'ai toujours dit que si les propriétaires arrêtaient, j'arrêterais aussi», raconte Roger.

Seule une chose leur donne parfois du fil à retordre: l'hiver. Il est «très terne», dit Roger, c'est-à-dire gris et monotone. De novembre à mars, il pleut et il y a souvent des tempêtes. Il y a deux ans, ils ont échappé à la météo pendant six mois et ont voyagé en Asie du Sud-Est. «C'était une fuite de l'hiver, mais aussi une chance de faire découvrir le monde à Simon». Ils ne sont rentrés en Irlande que lorsque Simon a commencé à s'ennuyer de ses amis. Cela correspond à leur style: ils prennent ce qui vient et restent tant que cela leur semble juste.

L'enthousiasme des Kündig est manifestement contagieux: il y a une dizaine d'années, les parents de Nicole se sont également installés en Irlande. Et depuis, d'autres personnes ont émigré en Irlande après avoir voyagé dans le pays avec l'agence de voyage des Kündig.

«Nous reviendrions en Suisse si nous gagnions au loto» Roger Kündig

Des conseils que le couple donnerait à d'autres émigrants: partir à deux, on a alors quelqu'un avec qui on peut échanger et qui peut nous soutenir dans les moments difficiles. «Seuls, nous ne serions sans doute plus là aujourd'hui, ni l'un ni l'autre».

Son deuxième conseil: «Ne pas se précipiter, mais planifier, planifier, planifier». Et visiter le pays au moins une fois pendant une longue période. Pour l'Irlande en particulier, il faut savoir que l'on s'y plaît aussi en hiver. «Il faut avoir vraiment vécu le pays, pas seulement en tant que touriste», dit Nicole.

La famille n'exclut certes pas un retour en Suisse, mais ce serait avant tout une question d'argent. «Nous reviendrions si nous gagnions au loto», plaisante Roger. Ils ne pourraient pas se permettre de mener leur vie actuelle en Suisse. Une vie dans laquelle ils peuvent prendre des libertés, par exemple aller spontanément à la plage quand il fait beau.

Ce qui leur manque en Suisse? Les amis et de petites choses, comme griller un cervelas dans la forêt, le pain suisse, la fondue, la raclette ou le gruyère, de préférence avec de la «moutarde Thomy».

La suite des événements reste ouverte. «Nous ne prendrons probablement pas notre retraite ici», dit Roger. Les Kündig laissent aussi délibérément ouverte la décision de savoir où ils souhaitent vieillir et continuent de voir au jour le jour si l'Irlande leur convient encore.