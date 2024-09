Comment une femme continue-t-elle à vivre après des abus aussi graves?

Une femme en France a été violée des centaines de fois à son insu. Comment continuer après un tel traumatisme? Une conseillère pour femmes évalue le cas.

Gisèle Pélicot a été droguée et violée par son mari pendant neuf ans. Le procès de ce dernier et de 50 complices s'est ouvert lundi. Image : Keystone

Lea Oetiker

Gisèle Pélicot est sans doute la femme la plus courageuse de France actuellement. Depuis lundi dernier, elle est jugée en tant que plaignante. L'accusé: son mari et 50 autres hommes. La raison: entre 2011 et 2020, soit pendant neuf ans, Gisèle Pélicot, aujourd'hui âgée de 72 ans, a été droguée et violée des centaines de fois par son mari Dominique Pélicot.

L'ancien agent immobilier mélangeait des médicaments narcotiques au dîner de sa femme. Lorsque celle-ci était inconsciente, il invitait de parfaits inconnus, recrutés sur Internet, qui finissaient eux aussi par abuser de sa compagne.

Les abus ont été enregistrés sur des vidéos et des photos

Il a enregistré les abus sur des images et des vidéos sur son ordinateur. Environ 200 viols sur sa conjointe Gisèle Pélicot ont été documentés. La plupart ont été commis par lui-même. Mais la femme a également été abusée au moins 92 fois par des inconnus. Sur 72 hommes, 54 ont pu être identifiés. Dominique Pélicot et eux-mêmes risquent jusqu'à 20 ans de prison. Le procès doit durer jusqu'en décembre.

Gisèle Pélicot, qui s'est présentée dans la salle d'audience avec ses trois enfants, a délibérément choisi de rendre le procès public. Elle souhaite regarder l'accusé dans les yeux, explique son avocate à TF1.

«Elle montre que la honte n'est pas de son côté»

Mais est-il possible de surmonter un tel traumatisme ? «Oui», estime Brigitte Kämpf. Elle est assistante sociale et directrice du service de conseil aux femmes: violence sexuelle. «Dans ce cas, la personne concernée a vécu une impuissance absolue. Il s'agit maintenant pour elle de retrouver sa capacité d'action», explique Kämpf.

La question de savoir si le fait d'être confrontée aux agresseurs peut aider varie d'une personne à l'autre. «Pour certaines, une procédure pénale est utile car elle leur permet de se fixer à nouveau des limites», explique Kämpf. Elle trouve très fort que Gisèle Pélicot ait décidé de rendre son cas public: «Après une telle crise d'impuissance, il est important que les personnes concernées puissent décider beaucoup par elles-mêmes». Car prendre des décisions est une partie importante du processus de guérison. «On se réapproprie ainsi son pouvoir d'action et sa capacité de contrôle», explique Kämpf. En prenant sa décision, Gisèle Pélicot montrerait aussi clairement que la honte n'est pas de son côté, mais de celui de ses agresseurs.

Dans ce cas, les preuves sont nombreuses: «La personne concernée ne doit donc pas d'abord prouver que cela lui est vraiment arrivé. Elle ne doit pas s'attendre à ce que sa crédibilité soit remise en question. Cela fait une grande différence», explique Kämpf. Elle poursuit : «Si l'on doit se battre au tribunal pour sa propre crédibilité, le risque de retraumatisation peut être plus élevé».

La confiance dans les personnes doit être reconstruite

«Reconstruire la confiance dans les gens, c'est le travail qui reste à faire», poursuit Kämpf. Cela nécessite un processus thérapeutique. La manière exacte d'y parvenir dépend également de la personne : «Il n'existe pas de schéma qui convienne parfaitement à chaque personne». Kämpf souligne : «Il n'y a pas de pensée en noir et blanc. Il faut toujours voir ce dont la personne concernée a besoin et ce qui lui donne de la sécurité».

Dominique Pélicot a été arrêté en 2020 lorsqu'il a été surpris dans un centre commercial en train de filmer des femmes sous leurs jupes. La police l'a alors arrêté, interrogé et contrôlé son ordinateur. Ils y ont trouvé des milliers d'images et de vidéos d'abus. Parmi elles, des photos de sa propre fille nue.

L'homme est soupçonné d'autres crimes graves

Outre les abus commis sur sa femme, Dominique Pélicot fait l'objet d'autres accusations. Ainsi, en 1999, il aurait tenté de droguer et de violer une jeune agente immobilière. Lors de cet acte, son ADN a été prélevé.

Pélicot fait également l'objet d'une enquête dans le cadre d'un meurtre non élucidé d'une agente immobilière à Paris en 1991.