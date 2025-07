Le parquet de Paris a indiqué jeudi s'être saisi d'une enquête pour harcèlement et provocation publique à la discrimination et à la haine, après une vague de messages racistes en ligne visant Miss Alsace. La jeune femme, âgée de 20 ans, est née à Dakar et a grandi à Blotzheim (Haut-Rhin).

Keystone-SDA ATS

L'enquête avait initialement été ouverte par le parquet de Strasbourg après un signalement de SOS Racisme Alsace. Mais ce parquet s'est finalement dessaisi au profit du Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PLNH) du parquet de Paris, qui centralise le traitement des affaires les plus importantes et complexes en la matière.

«Nous avons été profondément choqués et indignés par les propos racistes dont a été victime Julie Decroix, Miss Alsace 2025, à la suite de son élection» le 26 juin, a déclaré SOS Racisme Alsace dans un communiqué. «Ces attaques, abjectes et inacceptables, rappellent à quel point le racisme demeure une réalité violente et insidieuse dans notre société», a dénoncé l'association en exprimant sa «solidarité» à Julie Decroix.

Etudiante en psychologie

L'enquête est ouverte pour harcèlement en ligne commis à raison de l'appartenance ou la non-appartenance à une race, ethnie, nation ou religion déterminée, et de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée, a précisé le parquet de Paris.

Miss Alsace est étudiante en première année de psychologie à l'université de Strasbourg. Elle ne compte pas porter plainte pour pouvoir «rester focalisée sur ses objectifs» et «vivre l'aventure (Miss France) à fond», d'après ces journaux.