Au moins quatre personnes sont décédées dans un incendie qui a éclaté mercredi dans les échafaudages en bambou d'un complexe résidentiel de Hong Kong, a indiqué le gouvernement local à l'AFP.

Le feu s'est déclaré dans les échafaudages en bambou de ce complexe résidentiel. ATS

«Quatre personnes sont décédées» et «deux sont dans un état critique», a confié à l'AFP un représentant du département des services d'information du gouvernement du territoire chinois. Un pompier figure parmi les morts, selon les médias locaux.

Les pompiers ont été dépêchés mercredi après-midi après un appel signalant un incendie dans le district de Tai Po, dans le nord de Hong Kong.

Les images diffusées par les médias locaux montrent d'épais panaches de fumée s'élevant des échafaudages de plusieurs tours.

Les autorités ont fermé certaines sections d'une autoroute voisine, alors que les pompiers continuaient de lutter contre l'incendie en début de soirée.