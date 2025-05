La police britannique a annoncé lundi avoir obtenu des mandats de détention supplémentaires pour interroger jusqu'au 10 mai quatre Iraniens arrêtés ce week-end et soupçonnés de «préparation d'un acte terroriste», précisant qu'il s'agissait d'une enquête «importante et très complexe».

Trois autres hommes, tous de nationalité iranienne, ont été arrêtés à Londres lors d'une opération distincte de la police antiterroriste samedi (photo prétexte, archives). Getty Images

Keystone-SDA ATS

Cinq Iraniens, âgés de 29 à 46 ans, ont été arrêtés samedi à Londres, à Swindon et dans la région du Grand Manchester. Selon la police, un «site spécifique» était leur cible.

Pour quatre d'entre eux, placés en détention en vertu de la loi sur le terrorisme, «des mandats de détention supplémentaires ont été obtenus aujourd'hui (lundi 5 mai), ce qui signifie qu'ils peuvent être détenus et interrogés jusqu'au samedi 10 mai», a déclaré le commandement de la lutte contre le terrorisme de la police métropolitaine londonienne (Met).

Le cinquième, placé en détention en vertu de la loi sur la police et les preuves judiciaires (Police and Criminal Evidence Act), a été libéré sous caution jusqu'à une date fixée en mai, a ajouté la police.

Deux opérations «majeures»

«Nos officiers et notre personnel font progresser ce qui est une enquête importante et très complexe, et nous avons encore des recherches et des activités en cours à de nombreuses adresses à travers le pays», a expliqué le commandant Dominic Murphy, chef du commandement de la lutte contre le terrorisme de la Met.

«Nous pensons qu'un lieu spécifique était la cible de ce complot présumé et les officiers de la police antiterroriste demeurent en contact étroit avec les lieux concernés», a-t-il ajouté.

Trois autres hommes, tous de nationalité iranienne, ont été arrêtés à Londres lors d'une opération distincte de la police antiterroriste samedi.

La ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper, a déclaré dimanche que ces «deux opérations majeures» sont «parmi les plus importantes que nous ayons connues ces dernières années en matière de lutte contre les menaces étatiques et le terrorisme».

En octobre, le chef du MI5, le service de renseignement intérieur britannique, a révélé que depuis 2022, le Royaume-Uni avait découvert 20 complots soutenus par l'Iran et représentant des «menaces potentiellement mortelles».