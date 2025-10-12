Des Palestiniens récupèrent de l’aide humanitaire depuis un camion arrivé à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza dmanche. ATS

Israël attendait dimanche avec émotion le retour des otages retenus à Gaza, prévu tôt lundi matin. Cette libération précèdera la visite éclair du président américain, attendue en Israël avant un sommet international pour la paix en Égypte.

Keystone-SDA ATS

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé dimanche que son pays était prêt à accueillir «immédiatement» tous les otages retenus dans le territoire palestinien, deux jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

La libération des otages de Gaza est attendue «tôt lundi matin», a annoncé le gouvernement israélien. Le vice-président américain JD Vance avait déclaré peu avant que les otages pourraient être libérés à «tout moment».

Première étape du plan présenté par Donald Trump afin de mettre un terme à la guerre, le retour en Israël des 48 otages, vivants ou morts, doit s'accompagner de la libération par Israël de 250 détenus pour des raisons de sécurité, dont de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens, et de 1700 Palestiniens arrêtés dans la bande de Gaza depuis octobre 2023.

Vingt otages seraient encore en vie

D'après le Wall Street Journal, le Hamas aurait informé Israël – par l'intermédiaire de médiateurs arabes – qu'il avait rassemblé les 20 otages encore en vie et qu'il était prêt à les libérer dès lundi. C'est la première fois que le mouvement islamiste confirme que 20 otages sont toujours en vie, selon le journal.

La BBC rapporte dimanche que des négociations sont en cours quant à la libération de sept prisonniers palestiniens de premier plan qu'Israël refuse de libérer. Selon une source, le Hamas serait prêt à libérer les otages plus tôt si Israël acceptait de libérer deux de ces détenus.

Un responsable gouvernemental a affirmé dimanche qu'Israël ne libérerait les détenus palestiniens qu'après confirmation que tous les otages ont été rendus. La quasi-totalité avait été enlevée lors de l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien, le 7 octobre 2023.