  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Féminicide Lausanne: lourde peine pour avoir poignardé à mort son ex-compagne

ATS

26.11.2025 - 20:21

Le Tribunal criminel de Lausanne a infligé mercredi soir une peine de 18 ans de prison à l'homme qui avait poignardé à mort son ex-compagne, en mai 2023 dans la capitale vaudoise. Ce Serbe de 25 ans a été reconnu coupable d'assassinat.

Un marteau servant pour les commissaires-priseurs qui president les ventes aux encheres est visible sur un pupitre chez Christie's ce vendredi 11 mai 2018 a Geneve. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Un marteau servant pour les commissaires-priseurs qui president les ventes aux encheres est visible sur un pupitre chez Christie's ce vendredi 11 mai 2018 a Geneve. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.11.2025, 20:21

La victime de ce féminicide, Kelly, avait été tuée d'un coup de couteau de cuisine dans la gorge, alors qu'elle se trouvait au volant de sa voiture. Elle venait de mettre fin à sa relation avec cet homme qui, depuis des mois, la harcelait, la surveillait et la coupait de ses amis. Il lui devait également d'importantes sommes d'argent.

La peine est légèrement inférieure à celle requise par le Ministère public, qui avait réclamé 20 ans de prison. La Cour a aussi prononcé une expulsion du territoire suisse de 15 ans.

«Message fort»

Avocate de la mère et du frère de la victime, Coralie Devaud a salué le fait que l'assassinat ait été retenu. «Aucune peine ne pourra toutefois ramener Kelly. Comme l'a dit sa maman à l'audience, sa famille a pris perpétuité, alors que l'homme qui lui a pris la vie ressortira un jour», a-t-elle commenté, contactée par Keystone-ATS.

Me Devaud s'est réjouie du «message fort» envoyé par le tribunal avec ce nouveau féminicide. Elle a aussi relevé l'importance de mettre un nom – Kelly – au coeur de ce drame, afin que celle-ci ne soit pas «une victime anonyme», «une statistique».

Recherche macabre

Le jour du crime, l'assassin de Kelly avait notamment fait des recherches sur internet pour savoir «comment tuer rapidement avec un couteau». Il avait ensuite passé la journée avec sa future victime, lui faisant croire qu'il allait récupérer de l'argent pour la rembourser.

En fin de journée, alors que la jeune femme se trouvait au volant de sa voiture et allait partir, il lui avait asséné un coup de couteau dans le cou. Il avait ensuite appelé la police et déclaré avoir «planté sa copine». Celle-ci était décédée quatre jours plus tard au CHUV. Elle avait 23 ans.

«Aucune excuse»

La semaine dernière lors de son procès, l'accusé a été dépeint comme «bagarreur», «possessif», «mythomane», «manipulateur» ou encore «profiteur». Ce profil avait été corroboré par une ancienne compagne qui, appelée à témoigner, avait raconté l'emprise et la violence subies par cet homme.

Ce requérant d'asile serbe, arrivé en Suisse en 2010, a reconnu avoir agi «comme un monstre» et n'avoir «aucune excuse». Il s'était dit prêt à accepter «la peine maximale». Il n'est toutefois pas parvenu à expliquer son crime, ni son comportement nocif durant toutes ces années.

«Je n'étais pas moi-même. J'étais fou, immature, débile», a-t-il répété tout au long de son interrogatoire. Selon lui, c'est la prison qui lui a permis «d'apprendre» et de «trouver des repères.»

Ses avocates avaient demandé qu'il soit condamné pour meurtre, et non pour assassinat, au motif notamment qu'il n'avait pas prémédité son geste.

Pas un cas isolé

En marge du procès, la Grève féministe Vaud et le groupe lausannois d'Offensive contre les féminicides ont souligné que ce drame était loin d'être isolé et qu'il s'inscrivait «dans un continuum de violences sexistes et sexuelles».

Dénonçant un «manque criant de moyens et de prévention», ces organisations ont rappelé que plus de 25 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année en Suisse.

Les plus lus

Un homme ouvre le feu sur la Garde nationale
L'arbre généalogique de l'humanité ébranlé par un mystérieux pied
Il cache le corps de sa mère et se déguise en elle pour toucher sa pension!
Cotisations relevées et fin de la limite d’âge. Ce que prévoit la réforme
A Washington, le «Mar-a-Lago Face» est en plein essor
Suivez Arsenal - Bayern et Atlético - Inter en direct